Al-Khelaifi, patrón de beIN y del PSG, será juzgado en septiembre en Suiza  

LAUSANA, SUIZA.-Nasser Al-Khelaifi, patrón del grupo de televisión beIN Media y del club de fútbol del París SG, será juzgado en septiembre en Suiza por un asunto de corrupción ligado a la atribución de los derechos de retransmisión del Mundial de fútbol, anunció este martes la justicia helvética.



El presidente del PSG será juzgado a partir del 14 de septiembre junto al francés Jérôme Valcke, exsecretario general de la FIFA, y de una tercera persona, cuyo nombre no ha sido comunicado.



Estas tres personas están acusadas de gestión desleal e instigación a la gestión desleal, falsificación de documentos y de corrupción pasiva.



Nasser Al-Khelaifi está siendo procesado por la fiscalía federal "en el contexto de la atribución de los derechos mediáticos de diferentes Copas del Mundo de fútbol y de Copas Confederaciones". El dirigente catarí ha llegado en cambio a un acuerdo amistoso con la FIFA, que retiró su denuncia contra él por corrupción.

En el mismo caso, Jérôme Valcke está acusado de "corrupción pasiva, gestión desleal múltiple y calificada y falsificación de documentos".



Al-Khelaifi y un tercer hombre, activo en el campo de los derechos deportivos pero del que la justicia suiza no da el nombre, son acusados de "instigación a la gestión desleal cometida" por el exsecretario general de la FIFA. El tercer hombre también es acusado de "corrupción activa".



De acuerdo con la fiscalía federal suiza, Jérôme Valcke, antiguo brazo derecho de Sepp Blatter, utilizó su influencia entre 2013 y 2015 para orientar "en favor de socios mediáticos de su preferencia en los procesos de asignación de derechos televisivos, para Italia y Grecia, de varias Copas Mundiales y Copas Confederaciones de la FIFA en el período de 2018 a 2030". Según la misma fuente, Valcke obtuvo beneficios indebidos de los dos coacusados.



Tras el anuncio, los abogados de Al-Khelaifi insistieron en que "este caso es totalmente infundado" y denunciaron que "la acusación es manifiestamente artificial".



También indicaron que no es cierto que el caso progrese ya que han solicitado la recusación de varios fiscales encargados del dosier, además de presentar una "demanda penal" después de varias "filtraciones".

- Recusación rechazada -

La justicia suiza informó la semana pasada del rechazo de tres demandas de recusación presentadas por Al-Khelaifi, inculpado en febrero, contra tres miembros del Ministerio Público de la Confederación (MPC, fiscalía federal) que supuestamente no habían permitido al dirigente hablar de todos los temas que deseaba en la audiencia mantenida el 6 de diciembre de 2019.



Por su parte, Valcke ya fue suspendido, por un periodo de 12 años que fueron reducidos a 10 por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), por la justicia interna de la FIFA por otros hechos de corrupción, relacionados con la reventa de entradas de la Copa del Mundo de 2014.



También está acusado de haber realizado viajes en aviones privados pagados por la FIFA.

Un primer proceso en el caso de la FIFA acaba de ser cerrado sin juicio.



Iniciado el 9 de marzo en Bellinzone, el juicio en Suiza contra tres antiguos responsables del fútbol alemán sospechosos de comprar votos para obtener la atribución del Mundial-2006 para Alemania fue suspendido como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus.



Según la prensa suiza, el proceso finalmente no se celebrará por la prescripción de los supuestos delitos, aunque interrogado el lunes por la AFP, el tribunal penal federal no deseó confirmar la información, prometiendo comunicar "en su debido momento" como queda este proceso.