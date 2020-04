Klopp cree que el regreso del fútbol puede "mejorar el humor"

LONDRES, INGLATERRA- El entrenador del Liverpool Jürgen Klopp señaló este miércoles que no cree que haya que "forzar" una vuelta a los entrenamientos y a la competición, tras la suspensión a mediados de marzo por la pandemia de coronavirus, aunque reconoce que podría tener un impacto positivo en el humor del país.



"No sé cuándo será posible, dependemos del gobierno sobre este tema. Pero si el fútbol puede ayudar en cierta manera a mejorar el humor, a dar algo en lo que pensar, debemos comenzar los entrenamientos en un momento dado, no sé cuándo será el caso", señaló en una entrevista con Sky Sports.



La Premier League no ha ofrecido información sobre sus planes para reanudar la competición, mientras que la Bundesliga ultima un plan que llevaría a retomar el campeonato el 9 de mayo.



Sobre su equipo, Klopp está seguro de que no ha llegado a la "versión definitiva" y que puede todavía mejorar, a pesar de su increíble dominio este curso en la Premier League.



Con nueve jornadas por jugar, los Reds son virtuales campeones al tener 25 puntos de ventaja sobre el Manchester City, segundo y que tiene un partido menos.



"Lo primero es que no cambiaremos. Pero este equipo no es una versión definitiva, hay bastante lugar para la mejora y la trabajamos", señaló el alemán este miércoles en Sky Sports.



"Tenemos sangre nueva y podemos mejorar con este equipo, que es formidable", añadió.