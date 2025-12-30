Marathón vs Olimpia: Revelan todos los detalles del partido de ida de la Gran Final de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- El Club Deportivo Marathón realizó este martes 30 de diciembre la presentación oficial de la boletería para el partido de ida de la Gran Final del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, en el que enfrentará a Olimpia. El esperado compromiso se disputará el próximo domingo 4 de enero de 2026 en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, a partir de las 4:30 de la tarde. La directiva verdolaga informó que los portones del recinto se abrirán desde la 1:00 PM para facilitar el ingreso ordenado de los aficionados a las diferentes localidades.

Los precios de la boletería, anunciados previamente, quedaron establecidos de la siguiente manera: Sol a 500 lempiras, Silla a 1,200 lempiras y Palco a 2,500 lempiras. Las entradas estarán disponibles desde hoy en Llantilladia Próceres, El Titán City Mall, El Titán Megamall, El Titán Palenque, Baleadas Express (Saybe) y en el restaurante Only Chicken. En Tegucigalpa también estarán disponibles en El Titán City Mall y Cacadas Mall. En total, se han puesto a disposición 30,000 boletos para este encuentro. En cuanto al acceso de la afición visitante, las autoridades informaron que los seguidores de Olimpia podrán ingresar al estadio con la camiseta de su equipo a cualquier localidad; no obstante, se les recomienda ubicarse en el sector de Sol Sur. El operativo de seguridad estará a cargo de la Policía Nacional de Honduras, que desplegará más de 1,000 elementos para garantizar el orden antes, durante y después del partido. Asimismo, el Cuerpo de Bomberos brindará apoyo y atención ante cualquier eventualidad.