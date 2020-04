Los calendarios que manejan las grandes ligas europeas para regresar

PARÍS, FRANCIA.- El fútbol europeo, suspendido desde mediados de marzo por la crisis del coronavirus que se ha cobrado más de 100,000 vidas en el continente, se prepara para regresar. ¿Cuáles son los planes de las grandes ligas?

Inglaterra, acabar en 40 días

Con 92 partidos por disputar para finalizar, la Premier League no ha adelantado un boceto de calendario.



La mayor parte de los equipos tienen 9 partidos jugar, por lo que los 20 clubes trataron el viernes en una reunión telemática finalizar el curso en una ventana de 40 días.

Con un confinamiento decretado en el Reino Unido hasta al menos el 7 de mayo, a los clubes se les dijo que la temporada debería acabar antes del 31 de julio, ya que el curso 2020-21 empezaría como muy tarde la primera semana de septiembre.



Hay una aceptación general sobre jugar los partidos a puerta cerrada, ya que la cancelación de la temporada podría costar hasta 1,000 millones de libras (1,150 millones de euros) a la Premier League, con las tres cuartas partes de esa cantidad procedentes de los derechos de televisión.

España, tres escenarios

En España, segundo país europeo más afectado por el coronavirus tras Italia y con un confinamiento decretado hasta al menos el 9 de mayo, el presidente de la Liga Javier Tebas señaló la semana pasada que el objetivo es que el campeonato pueda reanudarse el 29 de mayo o el 6 de junio, insistiendo en que no acabar la temporada "no es una opción".



El tercer escenario que ofreció es comenzar el 28 de junio.

"En el caso de no jugar, el impacto económico, incluido el dinero que recibirían de competiciones europeas los equipos españoles, serían aproximadamente de 1.000 millones de euros por no volver a jugar", explicó Tebas.



El dirigente recalcó que los equipos no podrán entrenar hasta que se levante el confinamiento en España.



La Federación Española de Fútbol (RFEF) autorizó el jueves que la finalización de la actual temporada vaya más allá de junio, adelantando que si no se pudiera acabar el campeonato por el coronavirus, los actuales cuatro primeros clasificados irían a la 'Champions'.

Italia, principios de junio

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) señaló que su objetivo es reanudar la Serie A "a finales de mayo o principios de junio", con su presidente Gabriele Gravina acusando a los partidarios de cancelar el curso de "no amar el fútbol ni a los italianos".



Gravina señaló que los equipos deberían tener tres semanas de 'pretemporada'. El confinamiento en Italia, país más afectado de Europa por la pandemia, finaliza el 4 de mayo.



"Por lo que a finales de mayo o principios de junio podemos comenzar. Habrá un periodo de control para garantizar la salud de todos los que participen en los eventos. Si todos dan negativo, no habrá problemas de distancia ni de contagio", explicó Gravina el viernes en una radio.

El campeonato italiano tiene 12 jornadas por jugar, más ocho partidos aplazados, por lo que su temporada podría concluir a finales de julio.

Alemania, la pionera

La Liga de Fútbol Alemana (DFL) tiene previsto una videoconferencia el 23 de abril con los 36 clubes de las dos primeras divisiones para tratar la posibilidad de volver a jugar a principios de mayo, a puerta cerrada.



Los equipos de la Bundesliga ya han regresado a los entrenamientos,con estrictas medidas de distancia social y en pequeños grupos, por lo que normalmente será la primera gran competición europea en reanudarse.

Francia, 10 jornadas en cinco semanas

En Francia, donde el confinamiento finalizará el 11 de mayo, los clubes podrán iniciar los entrenamientos tras esta fecha.



la Ligue 1 volvería en junio, a puerta cerrada, con 10 jornadas por disputarse.



La Liga Francesa (LFP) tiene como "escenario favorito" reanudar la competición el 17 de junio y que los equipos jueguen dos partidos por semana hasta el 25 de julio. Un mes después, el 23 de agosto, comenzaría el curso 2020-21.