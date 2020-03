Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Desde el Bajo Aguán saltó la propuesta: “La salida es declarar desierto el torneo”. El que lanzó la iniciativa en su Twitter fue Ricardo Elencoff, presidente de la Real Sociedad; “Estoy a seis puntos del Honduras EP y con un partido menos, no es por descenso, es por seguridad y porque es imposible pagar”.

Tomando en cuenta que Panamá ya canceló su campeonato y que no se puede prever la evolución del Covid-19 en el país, la opción de anular el Clausura no parece tan descabellada como muchos pueden creer.

¿Pero qué piensan los otros clubes de esa propuesta de Elencoff? “En vista de que ningún país ha mejorado tan rápidamente como quisiéramos y que es un momento importante de ser solidarios entre todos los hondureños, sin ninguna duda que la opción de Ricardo es la mejor y la que debemos tomar los equipos en consenso”, apoya el Honduras EP desde la voz de su presidente, Elías Názar.

La mayoría no secunda

Pero la iniciativa de los dos últimos de la tabla acumulada no necesariamente es la misma del resto de los equipos. “La emergencia irá dando las medidas a tomar. Es aventurado e irresponsable estar recomendando soluciones si estamos en el inicio de la crisis. El campeonato puede terminar en junio, no importa, y se acorta la pretemporada”, afirmó Darío Cruz, secretario de los Lobos, que no comparten el hecho de declarar nulo el campeonato.

El Rojo se muestra en la misma línea de desacuerdo, aunque trata el tema con mesura. “Vida no se podrá pronunciar en supuestos ya que la emergencia es a nivel nacional. Para anular un torneo hay muchas cosas que se deberán tomar en cuenta y las autoridades que manejan el fútbol, como Fenafuth y Liga Nacional, son las que podrán tomar una decisión de esa envergadura”, expuso el dirigente cocotero Jaín Matute.

Al igual que Lobos y Vida, Real de Minas y Platense tampoco ven viable dejar inválido este certamen. Salvo Olimpia, del que no se pudo obtener su postura, los restantes tres grandes (Motagua, España y Marathón) abogan porque se termine el campeonato.

Según á stor Henríquez, abogado experto en temas deportivos y exfutbolista, e_SDLqsi en abril no existen condiciones para reanudar el Clausura con público, sería inminente una convocatoria a una asamblea extraordinaria por parte de la Liga Nacional”. En caso de la negativa de algunos de sus miembros, “sería suficiente cinco representantes para forzar una convocatoria en donde podrían colocar como punto de agenda la votación para declarar nulo el torneo”.

Pérdidas millonarias

Y mientras la mayoría de equipos no coinciden en la cancelación del Clausura, lo que sí comparten son las cuantiosas pérdidas en esta primera semana de cuarentena. Esto sin contar la reciente fecha 13, que se jugó a puerta cerrada.

Las pérdidas de la Máquina andan en 875 mil lempiras y las de los otros grandes rondan el millón. Vida reporta privación de 325 mil lempiras; Real Sociedad, 300 mil; Honduras, 225 mil; Real de Minas ronda los 200 mil y Lobos los 150 mil.

Si la suspensión se prolonga durante un mes, las pérdidas de cada uno de los pequeños (los más expuestos) podrían acariciar el millón de lempiras.

Y mientras en el mundo entero se le busca una salida al brote de coronavirus, los equipos han mandado a los jugadores a sus casas, pero es una realidad que con el paso de los días los bolsillos de los clubes -especialmente los más débiles- se ponen cada vez más en rojo. ¿Quien podrá ayudarlos?

