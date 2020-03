UEFA decide sobre disputa de una Eurocopa amenazada por coronavirus

LAUSANA, SUIZA.-¿La Eurocopa-2020 de fútbol prevista del 12 de junio al 12 de julio podrá disputarse? La cuestión deportiva se entrelazará con la económica en una reunión de crisis de la UEFA, el martes por videoconferencia, ante la propagación del nuevo coronavirus.



Mientras que todos los campeonatos europeos han sido suspendidos y equipos enteros han sido puestos en cuarentena, la suerte de la Liga de Campeones, suspendida en los octavos de final, y la Europa League estará también en la agenda del día.



La hipótesis de un aplazamiento de la Eurocopa, por vez primera en 60 años de existencia del torneo y en las quince ediciones disputadas hasta el presente, no es un tabú.

El viernes, la confederación europea "invitó a los representantes de 55 asociaciones miembros (...) a reuniones por videoconferencia para debatir la respuesta del fútbol europeo a la epidemia".



Las discusiones "tratarán sobre todas las competiciones nacionales y europeas así como sobre la Eurocopa-2020", precisó la UEFA.



La situación se presenta aún más complicada por cuanto esta edición contará con la gran novedad de disputarse en 12 países diferentes, obligando a equipos y aficionados a atravesar fronteras.

- La UEFA "no tiene elección" -

En un contexto europeo donde las medidas de confinamiento y el cierre de fronteras se multiplican, "la UEFA no tiene elección: hay que aplazar la vez la Eurocopa y la Liga de Campeones", estima un dirigente del fútbol mundial.



"Es necesario que todo el mundo se reúna cuando termine la crisis para reprogramarlo todo. Entonces habrá que rehacer el calendario internacional una vez termine la crisis", añade.



Varias voces se expresaron ya en ese sentido.



Una de ellas fue el seleccionador de Italia, Roberto Mancini, quien declaró el domingo que no veía objeción en que la Eurocopa se aplazase a 2021. El presidente de la Federación Italiana (FIGC), Gabriele Gravina, dijo por su parte que "propondría aplazar la organización de la Eurocopa".

Aunque la situación sanitaria y las medidas cada vez más drásticas tomadas con el paso de los días en todo el continente no invitan al optimismo, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, confesaba que las opiniones no eran unánimes en el seno de la familia del fútbol.



"Hay gente que quiere que se juegue, otros que no. La mitad (de las federaciones) quieren jugar, la otra mitad no", explicó. "Habrá un debate y el martes, al final del día, la posición de la UEFA será conocida respecto a la Liga de Campeones, la Europa League y el torneo europeo (la Eurocopa)", añadió.



La opción de la disputa de la Eurocopa a puerta cerrada parece poco probable. Y parece lógico que la UEFA privilegie un aplazamiento a una anulación de la competición, que es una importante fuente de ingresos por derechos de difusión.

- 'Enormes' compromisos económicos -

"Los compromisos económicos son enormes", confiesa un ejecutivo del fútbol europeo. "Sabemos que la FIFA dispone de reservas importantes pero no sabemos si es así para la UEFA y para las ligas".



Pero si la opción del aplazamiento cuenta con más opciones, el calendario internacional, ya de por sí sobrecargado, ofrece pocos huecos para insertar la competición.



La propuesta de una Eurocopa reprogramada el próximo invierno boreal "corre el riesgo de encontrar la oposición de las ligas, que ya aceptaron suspender sus campeonatos por el Mundial-2022, que se disputará en Catar en noviembre y diciembre", explica otro buen conocedor del fútbol mundial.



En cuanto a la disputa en el verano de 2021, entraría en colisión con el Mundial de clubes organizado en China por la FIFA, por el que espera grandes ingresos.

Preguntado el lunes sobre esa posibilidad y sobre la reunión del martes, la FIFA optó por no hacer "ningún comentario".



En cuanto a los aficionados, que también podrían sufrir los efectos del aplazamiento, ellos ansían una pronta decisión.



"Es más sensato anunciar ahora el aplazamiento de la Eurocopa que hacerlo en dos meses", confiesa a la AFP Fabien Bonnel, portavoz del grupo de animación de la selección francesa "Irresistibles franceses". "Eso permitirá a todo el mundo decidir sus agendas".