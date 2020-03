Yustin Arboleda tras triunfo ante Marathón: "Sentía que iba a anotar"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-El delantero colombiano de Olimpia, Yustin Arboleda, declaró después de firmar su retorno a su antigua casa del Yankel Rosenthal y lo hizo confesando que "sentía que iba a anotar" a Marathón, el equipo en el cual brilló antes de irse a los Albos.



"Agradecido con Dios, primeramente porque nos da la oportunidad de anotar y el equipo saca el resultado que queríamos, contento con la victoria", expresó a pie de cancha el ariete que marcara 62 veces para los verdolagas, entre Liga Nacional y torneos de Concacaf.



Yustin considera que el equipo viene "bastante bien, tuvimos un comienzo, no diría yo malo pero dejamos ir puntos claves. Pero el equipo se ha sabido sobreponer a esa situación adversa, estamos consiguiendo los resultados y nos permite estar en la parte alta de la tabla", recalcó.

No le incomodó el entorno hostil que sufrió en la Cueva del Monstruo: "La verdad venía preparado, sabia que iba a ser así, hay gente que no entiende que es el trabajo de uno, la profesión de nosotros... También agradecido con la gente que me hace ese reconocimiento; esto es fútbol, no sabemos lo que mañana pueda pasar, hoy estoy defendiendo la camiseta de Olimpia y lo voy a hacer de igual forma que cuando estaba en Marathón", expresó el cañonero cafetero.



Ver ingresar la pelota en una portería en la que en el pasado le hizo mucho daño a su actual club le puso "contento" y le dio "alegría" merced a que fue como una premonición: "Sentía en el transcurso del día que iba a poder anotar gol, obviamente no lo iba a celebrar por respeto a la institución... Tengo mucha gente que me brindó la mano el tiempo que tengo acá, tengo muchas amistades fanáticas de Marathón", comentó el nacido en Bagadó, Chocó.



Anotar es su encomienda y le motiva en demasía tener ya siete tantos con los merengues, actuales campeones de Honduras: "Trabajamos para eso, la verdad uno como delantero siempre... es lindo anotar y más en estos partidos, pero a veces no nos toca anotar sino aportar desde otro lugar haciendo otras labores".