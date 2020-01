En debut, Haaland marca triplete y ayuda a ganar a Dortmund

BERLÍN, ALEMANIA.- El adolescente noruego Erling Haaland registró un triplete en su debut para ayudar a que el Borussia Dortmund se recuperara de ir abajo por dos tantos y se llevara la victoria el sábado por 5-3 contra Augsburgo.



Haaland, de 19 años, entró a los 56 minutos luego de que Florian Niederlechner había colocado al cuadro local al frente por 3-1 y apenas necesitó tres minutos para marcar su primer gol y 23 para completar su triplete.



“Fue un buen día. Estoy contento”, comentó Haaland a la cadena Sky. “Para ser honesto, ahora mismo estoy muy relajado”.



El noruego, que se unió al Dortmund del Red Bull Salzburgo de Austria durante el receso invernal, se convirtió en el primer jugador del equipo alemán desde Pierre-Emerick Aubameyang en anotar tres veces en su debut en la Bundesliga.



El hijo del exfutbolista estadounidense Claudio Reyna, Giovanni, también debutó. El joven Reyna de 17 años ingresó de cambio a los 72 minutos y fue amonestado a los 76.



Con 17 años, dos meses y cinco días, Reyna se convirtió en el estadounidense más joven en disputar un encuentro en la máxima categoría alemana, reemplazando a Christian Pulisic, quien tenía 17 años, cuatro meses y 12 días cuando debutó con el Dortmund en 2016.



Mientras Haaland se robó la atención, el técnico del Dortmund Lucien Favre deberá enfocarse en resolver la tendencia de su cuadro de regalar goles por errores.



“Fue un juego alocado”, comentó.



En tanto, el Leipzig superó más protestas y un déficit de un gol para aumentar su ventaja en la cima de la tabla general con una victoria por 3-1 sobre el Union Berlin.



Los hinchas del Union hicieron una marcha fúnebre y erigieron un altar antes del encuentro, mostrando cruces y un letrero que decía: “El fútbol está muriendo en Leipzig”. Los aficionados no ocuparon sus asientos antes de que arrancara el encuentro y se mantuvieron en silencio durante los primeros 15 minutos en protesta contra el equipo local, que no ha gozado de popularidad desde su creación en 2009 a través del fabricante de bebidas energéticas Red Bull.



Los fanáticos del Union no pudieron evitar romper el silencio a los 10 minutos del encuentro cuando Marius Bülter puso al frente al cuadro visitante.



Pero Timo Werner anotó dos tantos en la segunda parte para que el Leipzig se colocara en la cima con una ventaja de cinco puntos respecto al segundo sitio Borussia Mönchengladbach.



En otros duelos de la jornada, Eintracht Fráncfort ganó 2-1 al Hoffenheim, Colonia se llevó una victoria de 3-1 sobre Wolfsburgo, Friburgo superó 2-1 a Mainz, y Werder Bremen venció por la mínima a Fortuna Düsseldorf.