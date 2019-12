Serie A ofrece disculpas por cuadro de campaña antirracismo

ROMA, ITALIA.- El director ejecutivo de la Serie A, Luigi De Siervo, ofreció el martes “sus sinceras disculpas” después que la liga italiana develara en sus oficinas centrales un polémico cuadro con la imagen de tres monos con el rostro pintado, parte de una campaña antirracismo que se extiende por todo el fútbol del país.



“Nos percatamos que fue inapropiada”, indicó De Siervo en un comunicado, más de 24 horas después que el cuadro fuera usado como trasfondo en una conferencia de prensa en la que él mismo participó.



“Lo que no puede cuestionarse es la enérgica y constante condena de la Serie A a toda forma de discriminación y racismo, y que estamos comprometidos a erradicar esto de nuestra querida liga”, subrayó De Siervo.



De Siervo anunció que el resto de la campaña antirracismo de la liga italiana será presentada para finales de febrero.

Ante el hecho de que algunos aficionados suelen insultar a los jugadores de raza negra imitando sonidos de monos durante los partidos, el artista Simone Fugazzotto dijo que su cuadro de los tres simios que representan tres diferentes razas intenta “mostrar que todos somos la misma raza”.



Fare, el principal grupo de monitoreo de actos discriminatorios en el fútbol, catalogó el uso del cuadro como “una broma enfermiza” y “un ultraje”, y añadió que “será contraproducente y fomentará la deshumanización hacia personas de ascendencia africana... resulta difícil comprender lo que la Serie A estaba pensando, ¿a quién consultaron? Es tiempo de que los clubes progresistas de la liga alcen la voz”.



El club Milan se dijo “sorprendido por la falta total de consulta” el martes por el uso del cuadro en la campaña antirracismo.



“El arte puede ser algo poderoso, pero estamos enérgicamente en desacuerdo con el uso de monos como imágenes del combate contra el racismo y estamos sorprendidos por la falta total de consulta”, tuiteó el Milán.



La Roma también se mostró “muy sorprendida” por la decisión.



“Nosotros comprendemos que la liga quiera combatir al racismo, pero no creemos que esta sea la forma correcta de hacerlo”, publicó la Roma en Twitter.



El racismo ha sido un problema durante toda la presente temporada con coros ofensivos dirigidos a Romelu Lukaku, Franck Kessie, Dalbert Henrique, Miralem Pjanic, Ronaldo Viera, Kalidou Koulibaly y Mario Balotelli. Todos los jugadores que han sido objeto de los insultos son negros _excepto por Pjanic, que es bosnio_ y la mayoría de los incidentes no han sido castigados.



“El arte real es provocativo”, hacía declarado la liga en un comunicado a The Associated Press el lunes por la noche. “La idea detrás de la obra de arte de Fugazzotto es que quien profiere coros racistas vuelve a su estado primitivo de ser un mono.



“La Serie A decidió que cada año pedirá a un artista distinto que interprete el daño que provoca el racismo”, agregó la liga. “Simone Fugazzotto, quien fue testigo de los silbidos a Koulibaly en el estadio San Siro, realizó una obra provocativa en la que los monos son en realidad los aficionados racistas”.