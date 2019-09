Alex López: "Estamos en casa y tenemos que ganar los dos partidos"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Poco a poco los futbolistas hondureños que militan en ligas extranjeras se están integrando a la Selección de Honduras para cumplir con los partidos de estas fechas FIFA ante Puerto Rico y Chile, que se disputarán el 5 y 10 de septiembre, respectivamente.



Este lunes llegaron a suelo hondureño los jugadores que compiten en el Alajuelense de Costa Rica, Alex Lópex, Luis Garrido y Henry Figueroa. Los tres deportistas arribaron en horas de la mañana a Tegucigalpa.



El único que brindó entrevistas a los medios fue el volante Alex López, quien expresó que llegan "con la mentalidad de venir a hacer unos buenos partidos, sabiendo que estos partidos se tienen que ganar sí o sí".



El talentoso creativo es consciente de lo que se juegan, teniendo en cuenta el nuevo formato de clasificación al Mundial de Qatar 2022, que impuso la Concacaf. Es por eso que entienden que todos los encuentros serán importantes para sumar puntos.



"Estos partidos sirven para que nosotros sepamos cómo vamos a afrontar todo lo que se viene, pero a la misma vez ganarlos porque sabemos cómo es ahora. Necesitamos ganar los partidos para estar en una buena posición en el ránking".

Alex López comenzará a trabajar con los demás legionarios para los amistosos ante Puerto Rico y Chile.









También comentó sobre lo que significa para él volver a jugar en el engramillado del Estadio Nacional, donde jugó muchos partidos con Olimpia en la Liga Nacional.



"Motiva porque es un estadio donde comenzamos nuestra carrera y vamos a estar con mucha gente que siempre nos ha apoyado".

Como en casa

Pese a que Alex López es de Tegucigalpa, reconoció que la Bicolor tiene una casa distintiva. "Me siento cómodo porque soy de la capital, he jugado mucho tiempo en el Nacional pero sabemos que la Selección juega en el Olímpico".



Además, platicó sobre los nuevos futbolistas que atenderán su primer llamado a la H. "Siempre será bueno para la Selección porque el profe Coito va a poner al que mejor ande y el que mejor pueda ayudar a la Selección."



Tomando en consideración la nueva gama de jugadores que forman parte de la lista de llamados a la H, Alex Lópex piensa que Fabián Coito ya habría formado una idea que los titulares para ambos compromisos.



"Creo que el profe Coito ya tiene una idea de qué equipo va a meter para Puerto Rico y contra la Selección de Chile porque creo que él quiere ir formando un grupo donde pueda enfatizar para lo que se viene", mencionó.



Aunque ha tenido mucho recorrido con la camiseta de la escuadra catracha, Alex López aclara que no se siente titular. "Yo vengo a aportar, si el profe me da la oportunidad de jugar de titular, hacerlo de la mejor manera y sino apoyar al compañero".



El significado de los choques ante los caribeños y sudamericanos es de mucha importancia para el mediocampista. Sin embargo advierte que las distancias en el fútbol se han acortado.



"Sabemos que ese partido para Puerto Rico y para nosotros, más que todo para ellos va a ser muy importante. Para nosotros tomarlo con la mayor seriedad del mundo porque ustedes (medios de comunicación) estadísticamente pueden decir que ese partido se tiene que ganar sí o sí, pero ahora el fútbol se ha acortado mucho. Sabemos que nosotros estamos en casa y tenemos que ganar los dos partidos".



Finalizando, confesó que platicó con Bryan Moya después del anuncio de su convocatoria. "Me alegro porque cuando le llegó la convocatoria a Moya, él me avisó. Estuvimos platicando y yo le dije 'algún día se te va a dar la oportunidad', ahora se le da. Como lo dice él que la va a aprovechar y así poder quedarse mucho tiempo en la Selección."



Por último, Alex López no le teme al cambio generacional en donde se añaden más futbolistas jóvenes a la Selección de Honduras y puso un ejemplo claro de esta situación.



"Después de los Olímpicos de Londres, muchos jugadores llegaron a la Selección Mayor. El ejemplo es Luis Garrido, después de Londres fue titularísimo en la eliminatoria con (Luis) Suárez y se ganó la oportunidad de ir al Mundial de Brasil".