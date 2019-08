Cristiano Ronaldo llevó a su hijo a conocer su primera casa

LISBOA, PORTUGAL.-Cristiano Ronaldo Jr. conoció el primer hogar de su padre y se sorprendió al entar al lugar.



En una entrevista a TVI de Portugal, Cristiano Ronaldo contó que hace unas semanas llevó a su pequeño a conocer el cuarto en el que vivió antes de ser uno de los astros del fútbol.



"'Papá, ¿tú viviste aquí?'. Él no se lo podía creer", relató Ronaldo sobre la sorpresiva reacción de su hijo.

"Me hacía ilusión que viera dónde crecí. Él ya conocía Madeira y la residencia Marques de Pombal. Subió conmigo y allí estaban las mismas personas que vivían por entonces", dijo el astro.



"Me conmovió, si te soy sincero, porque no esperaba ver a las mismas personas y eso me tocó un poco", relató el exdelantero del Real Madrid.

