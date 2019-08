¿Cuánto pagó Cristiano Ronaldo a modelo que lo acusó de violación?

TURÍN, ITALIA.-La denuncia de una modelo contra Cristiano Ronaldo por violación conmocionó al mundo.

Tras el escándalo nunca más se habló al respecto. Pero, ¿Cuánto pagó el astro portugués por el silencio de la modelo?



En junio la denunciante, Kathryn Mayorga, retiró la acusación y ahí terminó todo. Ahora, casi dos meses después, se revela cuánto pagó para poner fin al caso.



Cristiano Ronaldo compró el silencio de la modelo por la módica cantidad de dinero de 375 mil dólares.



"Cristiano Ronaldo le pagó a la demandante la suma de USD 375,000 y ambas partes acordaron estar obligadas por la confidencialidad explícita y las obligaciones de no menosprecio", dice el reportaje de En la raya.

Silencio de la modelo dejó al delantero libre de culpas

Los abogados aclararon en la presentación que la existencia de un acuerdo "no admite culpa", sino más bien el costo de mantener una disputa legal fuera del alcance de los medios para proteger a una figura pública como el delantero de la Juventus.



La pareja de Georgina Rodríguez no enfrentó ningún tipo de cargos y evitó problemas por falta de pruebas de la violación. "No se puede probar más allá de una duda razonable" que haya ocurrido una agresión sexual, salió en la sentencia.