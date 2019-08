Caso Neymar: el fichaje más esperado, que tiene locos al Barcelona y Real Madrid

PARÍS, FRANCIA.- El caso parece encarrilado: descartado para el primer partido de la Ligue 1 contra el Nimes (3-0) el domingo, donde fue muy insultado en el Parque de los Príncipes, la salida de Neymar del PSG se acelerará esta semana.



Casualidades del calendario, los presidentes de los clubes europeos más importantes, incluidos los que negocian actualmente su traspaso, se encontrarán el jueves y el viernes en Liverpool.



Si bien la reforma de la Liga de Campeones será el centro de las conversaciones del comité ejecutivo de la Asociación Europea de Clubes de Fútbol (ECA), es difícil pensar que Nasser Al Khelaifi (PSG), Josep Maria Bartomeu (Barcelona) y Florentino Pérez (Real Madrid) no aprovechen para tratar el caso Neymar.



Mientras que el jugador no ha ocultado nunca su preferencia por un regreso a Barcelona, el PSG habría pedido estas últimas horas a los catalanes al brasileño Philippe Coutinho, a Nelson Semedo a un tercer jugador cedido y 100 millones de euros a cambio de Neymar, según la prensa española.



Un precio que el Barça no está dispuesto a pagar, pero el club azulgrana debe estar atento a la figura cada vez más amenazante del Real Madrid.



Porque el conjunto merengue se coló la semana pasada en la partida de póker, si se hace caso a la prensa española. ¿Por interés sincero? ¿Para obstaculizar a su máximo rival, a la cabeza de los pretendientes de Neymar desde el inicio de verano (boreal)?

"Es él quien tiene que hablar"

Si el jugador más caro de la historia del fútbol, traspasado del Camp Nou al PSG a cambio de 222 millones de euros en 2017, aterrizara en la capital española, el fracaso para el Barcelona sería doble fracaso, pues vería como uno de sus objetivos prioritarios no solo no vuelve, sino que se une al enemigo.



"Si Neymar se uniera a nuestro mayor rival nos haría daño, sobre todo luego de haber jugado con nosotros. Esperamos que vuelva. Es un jugador espectacular, uno de los mejores del mundo. Si vuelve, será una firma excepcional", declaró el centrocampista culé Carles Aleñá durante la gira de pretemporada de los 'blaugrana' en Estados Unidos.



El entrenador madridista, Zinédine Zidane, no quiso comentar la potencial llegada de Neymar, pero las ofertas del Real Madrid son, de acuerdo a la prensa, cada vez más apetecibles y sus relaciones con el Paris SG excelentes.



¿La ventaja del Barça? Neymar sigue teniendo una profunda amistad con sus excompañeros, especialmente con Gerard Piqué, que animó a su amigo a "hablar".



"Es él quien tiene que salir a hablar. Claro que hablamos con él, pero no es oportuno confesar conversaciones privadas. Si quiere hablar y dar su opinión, debe salir de su silencio y decirlo", declaró el defensa en Miami.

Punto de no retorno en el Parque

Más categórico fue el vicepresidente del club Jordi Cardoner el pasado 27 de junio: "Neymar quiere volver al Barça", poco antes de que el brasileño dijera que uno de los "mejores recuerdos" de su carrera era el de la remontada del Barcelona ante el PSG en la Champions-2017.



El domingo entró un elemento nuevo en la operación, con los aficionados parisinos pidiendo la salida del astro brasileño, expresando su enfado con pancartas explícitas, incluso insultantes, en el Parque de los Príncipes: "¡Vete!", "Neymar, hijo de puta".



El sábado, durante la tradicional rueda de prensa de antes de los partidos, el nuevo director deportivo del PSG, el brasileño Leonardo, muy aplaudido el domingo, declaró que las conversaciones sobre el traspaso de su talentoso futbolista estaban "más avanzadas que antes". "Si se marcha, se marcha. Cuanto antes (lo sepamos), mejor", zanjó el directivo.



Lo que da todavía más crédito a los rumores de una sustitución de 'Ney' por otra estrella en el PSG. El último hasta la fecha viene de la prensa italiana, que sostiene que el PSG realizaría una oferta a la Juventus de Turín por el atacante argentino de 25 años Paulo Dybala.