Vicepresidente del Barcelona pone fin a la novela Neymar y rompe el silencio

BARCELONA, ESPAÑA.- El vicepresidente del Barcelona, Jordi Cardoner insistió este domingo en que "no hay caso Neymar" en declaraciones a la televisión regional catalana, añadiendo que ver a Neymar en el Barça "es complicado".



"A día de hoy no hay caso, como ya dijo el presidente (Josep Maria Bartomeu), y es complicado", dijo Cardoner, preguntado por un eventual fichaje del brasileño.



Respecto a la supuesta situación a disgusto de Neymar en el París Saint Germain, Cardoner afirmó que "somos actores pasivos. Sabemos que no está a gusto en París y es una situación que se debe resolver en París".



El vicepresidente azulgrana también negó que hayan contactado con Neymar: "No hemos hablado con ellos. Respetamos mucho a los clubes y a los rivales y si algún día hay caso Neymar ya hablaremos".

Insistido si descarta la vuelta al Camp Nou de Neymar en este mercado, Cardoner aseguró "hoy, a esta hora, está descartado".



"Nosotros tenemos todo el armamento para afrontar Liga y Champions con altas posibilidades", añadió.



Las palabras de Cardoner llegan el mismo día en que el diario deportivo catalán Sport publicó que Barcelona y PSG podrían explorar la vía de una cesión con opción de compra al final de temporada, como forma de hacer recalar al brasileño en el equipo azulgrana.

