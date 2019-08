Michael Chirinos se va de Olimpia tras haber disputado un partido en Liga Nacional

AMARATECA, HONDURAS.- El delantero Michael Chirinos no seguirá en Olimpia luego de jugar la primera fecha del torneo Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional ante Honduras de El Progreso el pasado sábado.



Según conoció EL HERALDO, el futbolista de 24 años saldría con rumbo a la MLS de Estados Unidos: y Kansas City sería su nuevo destino, equipo en el que sería compañero de su compatriota Roger Espinoza.

"Me voy triste", dijo el ex de Lobos Buap de México la mañana de este viernes en el entrenamiento del Albo en el valle de Amarateca, quien no quiso dar más detalles de su partida del Viejo León.



Chirinos marcó el segundo gol de la victoria del Rey de Copas sobre los Arroceros, partido que terminó 4 a 0 en la ciudad de El Progreso.

El pequeño jugador estuvo un año en suelo azteca, pero a raíz de que Lobos Buap vendió su categoría al Juárez FC en la primera división, tuvo que retornar al conjunto merengue, dueño de su ficha.