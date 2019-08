Bryan Moya: “Tengo la mente en la Final de la Sudamericana”

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Mientras los otros hondureños apuntaban al norte, Bryan Moya lo hizo hacia el sur.



El mediapunta se embarcó en una aventura que no parecía muy prometedora, sin embargo, a Moya lo empujaba un sueño que era jugar la Copa Sudamericana y darse a conocer en el mundo como un gran futbolista.



Después de seis meses, el catracho nacido en San Antonio de Oriente está viviendo una campaña de ensueño con el Zulia, donde no solo es referente, también es goleador.

¿Cómo estás viviendo este dulce momento?

Lo tomo con mucha tranquilidad, agradecido con Dios. Lo celebramos con humildad. Sabemos que todavía falta mucho camino por recorrer y creo que hicimos historia.

¿Qué significa para vos ser factor determinante para una clasificación histórica?

Significa mucho para nosotros, a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido en este estado en el que vivimos, que es el que más ha sufrido por la crisis política. Creo que hemos estado fuertes para afrontar cualquier partido que se nos venga.

¿Qué representa para ustedes ser el primer club venezolano en avanzar a cuartos?

Me siento bendecido por Dios y por este grupo con el que me ha tocado estar. Qué bueno que somos parte de la historia de Venezuela y que nos van a recordar por ello, pero no solo nos queremos quedar ahí, sino que deseamos llegar más lejos. Queremos agrandar esa historia del Zulia.

¿Cómo celebraron en Venezuela y Maracaibo?

Toda la gente muy contenta con nosotros, creo que en Venezuela todos fueron Zulia ese día. Las felicitaciones fueron muchas y más en Maracaibo, a pesar de lo que hemos pasado.

Has participado en 10 de los últimos 13 goles del Zulia. ¿Imaginabas ese rendimiento cuando saliste de Honduras?

He participado en esos goles gracias a Dios y la verdad es que cuando salí de Honduras solamente pensaba en sobresalir en la Copa Sudamericana, eso era lo que más me motivaba.

Muchos pensaron que te ibas a perder a Venezuela. ¿Vos qué pensabas?

No me imaginaba que me iba a ir tan bien, yo solo sabía que venía dispuesto a trabajar fuerte y a entregar todo mi talento. Gracias a Dios se me están dando todas las cosas.

¿Te imaginaste ser el goleador de la Sudamericana?

No me lo propuse, me propuse jugar bien y todo se ha ido dando. Ni yo me lo creo que tengo cuatro goles en la Sudamericana. El que se esfuerza va a triunfar siempre. Espero seguir anotando y agrandar más mi cuenta.

Muchos te ven como uno de los mejores jugadores de la Sudamericana. ¿Eso qué te genera a vos?

Los números hablan y creo que por eso me ven como uno de los mejores, pero hay mucho talento aquí. Espero no bajar y seguir dando de qué hablar. Tengo la mente puesta en la final de la Sudamericana. Ese es un sueño que tengo, ya me lo propuse.

¿Te sentís respetado en el equipo, como un líder?

La verdad es que me respetan mucho. Yo soy una persona que respeta a todos por igual desde el que está en el menor cargo. La humildad es importante. Me gané el respeto con base a lo que he venido haciendo.

¿Cómo es jugar en Venezuela, un país sumergido en una crisis política?

Es muy difícil, no te voy a mentir, y más cuando llegué. Me costó adaptarme al país más que al fútbol de aquí. La ciudad me recibió bien, pero a las dos semanas de estar aquí pasamos como 20 días sin energía eléctrica. Yo pensé en regresarme a mi país, pero gracias a la gente que me apoya me dieron más fuerzas para seguir adelante”.

¿Cómo te las arreglaste en esos días sin electricidad?

Lo pasamos muy mal, pero gracias al esfuerzo que hizo la directiva me mandaron a un hotel a vivir y ahí tenían planta eléctrica y ahí estuve más tranquilo.

¿Tu día a día cómo es?

Me levanto temprano, voy al gimnasio en la mañana, desayuno, vuelvo a mi apartamento, almuerzo y duermo un poco y voy a entrenar a las 5:00 PM.

¿Anhelás estar en la H?

Sí, claro que lo sueño, ¿quién no va a querer estar en la Selección? Más que un reto es un sueño, poder aportar mi talento y la oportunidad va a llegar. No me puedo relajar ni tampoco desesperarme.

¿Creés que el problema para entrar a EE UU te ha impedido ser llamado a la H?

Creo que es más por eso, pero el proceso va bien y espero la cita a final de año o el próximo, ya deseo que se resuelva y que no sea más impedimento para mí.

¿Cómo es la liga venezolana en comparación con la de Honduras?

No se corre mucho. La liga ha crecido mucho, lo vieron en la Copa América, hicieron un buen papel. Aquí es más técnico, se tiene más visión. Allá la Liga es más fuerte, se corre y se mete. Hay mucha diferencia.