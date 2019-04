Cristiano Ronaldo es el primer campeón en las tres grandes ligas de Europa 

ROMA, ITALIA. -El despegue bajo las órdenes de Alex Ferguson en el Manchester United. La coronación con el Real Madrid. Y ahora, otro cetro con la Juventus.



Por si acaso había necesidad de enfatizar el impacto que tiene Cristiano Ronaldo como futbolista, el astro portugués aportó más evidencias el fin de semana, al ayudar a que la Juventus conquistara el título de la Serie A, durante su primera campaña en el fútbol italiano.



Con ello, Cristiano se ha convertido en el primer jugador de la historia que se ha coronado en las tres principales ligas de Europa: la Premier inglesa con el United, La Liga española con el Madrid y la Serie A con la Juve.



“Estoy muy contento por haber ganado en Inglaterra, España y ahora la liga italiana también”, dijo Cristiano, de 34 años y cinco veces ganador del Balón de Oro. “Esto significa mucho para mí y para nosotros como equipo”.



Otros jugadores han obtenido títulos en tres de las cinco mayores ligas europeas (contando Francia y Alemania). Pero nadie había logrado antes la colección de trofeos de Inglaterra, España e Italia.



David Beckham jugó en cuatro de las principales ligas, pero sólo consiguió cetros con el United (seis), el Madrid (uno) y el París Saint-Germain (uno). No pudo ser campeón de la Serie A durante dos estadías a préstamo con el Milan.



Zlatan Ibrahimovic ganó cuatro títulos de la Serie A (tres con el Inter y uno con el Milan), uno de España con el Barcelona y cuatro de Francia con el PSG.



El defensor brasileño Maxwell fue compañero de Ibrahimovic en varios equipos. Se coronó en Italia, España y Francia.



Y Arjen Robben ganó dos veces la Premier con el Chelsea, antes de obtener el cetro en España con el Madrid. Se coronó siete veces en la Bundesliga con el Bayern Múnich.



Otro holandés con una proeza similar fue Mark van Bommel, quien alcanzó un campeonato en Barcelona, dos en el Bayern y uno en el Milán.



Si bien la Juventus había conquistado la liga en las siete temporadas previas a la llegada de Cristiano, no hay duda del impacto que ha tenido el luso en Turín. Con 19 goles y seis asistencias en 27 partidos de la Serie A en esta campaña, Cristiano incidió en casi el 40% de los tantos de la Vecchia Signora.



Así que no fue una sorpresa el que su centro peligroso fuera desviado por un zaguero para un autogol que significó el triunfo por 2-1 sobre la Fiorentina el sábado. Los Bianconeri obtuvieron así más que el punto necesario para extender su récord, con ocho títulos consecutivos, a cinco fechas de que concluya la campaña.



Fue el sexto campeonato de liga en la carrera de Cristiano.



El primero llegó cuando tenía 22 años y militaba en el United. Cortó una sequía de cuatro años para el equipo de Ferguson. En aquella temporada, Cristiano anotó 17 goles, tres menos que los 20 conseguidos por el líder goleador Didier Drogba.



Luego vendría lo mejor.



En 2007-2008, Cristiano encabezó la Premier con 31 dianas y ayudó a que el United consiguiera el cetro de la Premier y el de la Liga de Campeones.



Otro campeonato de la Premier llegó a la temporada siguiente. Cristiano fue segundo en la tabla de artilleros con 18 goles, sólo detrás de Nicolas Anelka, quien contabilizó 19 con Chelsea.



Aunque Cristiano ganó sólo dos cetros de La Liga durante sus nueve temporadas con el Madrid, ayudó en la obtención de cuatro trofeos de la Liga de Campeones, incluidos tres consecutivos antes de su salida.



El año pasado, cuando la Juve adquirió a Cristiano por 100 millones de euros (112 millones de dólares), había expectativas de que el equipo italiano se hiciera por fin del título en la Liga de Campeones.



Cristiano hizo su parte, al aportar un “hat trick” que revirtió una desventaja ante el Atlético de Madrid en los octavos de final. Anotó en la ida y la vuelta de los cuartos frente al Ajax, pero los Bianconeri fueron eliminados por el cuadro holandés.



“El año próximo será una nueva página. Los aficionados quieren esto y nosotros también”, indicó Cristiano. “Es un trofeo importante, pero es difícil”.



Un trofeo de la Liga de Campeones con la Juve permitiría a Cristiano igualar otro récord. Se uniría a Clarence Seedorf, como los únicos que han sido monarcas de ese certamen con tres clubes distintos.

