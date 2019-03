Jugadores que no fueron convocados por Fabián Coito a la Selección de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un nuevo proceso para la Selección de Honduras inició este viernes cuando el entrenador uruguayo, Fabián Coito, dio a conocer los primeros llamados en busca del Mundial de Qatar 2022.



Sin embargo, algunos jugadores que están siendo muy determinantes en sus equipos, no fueron llamados. Jerry Bengston de Olimpia quien marcó un triplete ante Marathón en la jornada 12 del Clausura, no apareció en esta primera lista.



El delantero de los Albos es el actual goleador del torneo con 9 goles, se esperaba que tuviera una oportunidad en este primer llamado, aunque el Coito no lo descartó en un futuro.



Jorge Benguché, también del Olimpia, pudo haber sido otro jugador que llegará a vestir la camiseta de la H, pero su nombre no figuró en el papel.



En el caso del Real España, Johny Leverón y Allan Vargas son dos elementos que tampoco fueron convocados en este primer listado.



Según palabras del propio seleccionador, "El criterio es darle espacio a futbolistas que juegan en el exterior".