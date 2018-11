Cinco claves del Boca Junior-River Plate, inédita final de la Libertadores

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- ¿Por qué todos los ojos se posarán el sábado en los archirrivales del fútbol argentino, Boca Juniors y River Plate, que se enfrentarán en el partido de ida de la final de la Copa Libertadores en 'la Bombonera', mítico estadio xeneize?



1. Primera y última

Es la primera vez que dos equipos argentinos, y los más populares, se enfrentan en una final de la Copa Libertadores, el máximo torneo continental de clubes.



También será la última ocasión para un ida y vuelta en la Bombonera y en el Monumental, ya que el reglamento cambiará a partir de la próxima edición y habrá un solo partido final en un terreno neutral. En 2019 será en Santiago de Chile.



El superclásico divide las mayores pasiones deportivas en un país donde se respira fútbol por los cuatro costados.



El estadio La Bombonera de Boca, uno de los principales destinos turísticos en Buenos Aires, albergará el partido de ida el sábado 10 de noviembre y la vuelta se sellará en el Monumental de River el 24.



Si hay empate, habrá alargue y, de permanecer la igualdad, definición por penales. En la finalísima, el gol de visitante no se toma en cuenta como ventaja adicional.



2. Mellizo vs Muñeco

Los entrenadores de Guillermo Barros Schelotto, y Marcelo Gallardo, de River, se vuelven a medir en la Libertadores como ya lo hicieron cuando eran jugadores en 2004 en una semifinal de la Copa continental.



Aquella vez Boca ganó la ida en su estadio 1-0, en un partido áspero recordado porque Gallardo arañó al arquero Roberto Abbondanzieri. Amonestado, el ahora DT no pudo estar en la vuelta en el Monumental, que terminó con igual resultado a favor de River. La definición por penales fue para el 'xeneize' que perdió luego la final ante el Once Caldas de Colombia.



Como futbolistas, la estadística beneficia al 'mellizo' Barros Schelotto. Sobre siete enfrentamientos, el boquense ganó tres, Gallardo dos y hubo dos empates.



Como entrenadores, en cambio, la balanza favorece al 'Muñeco' Gallardo. De siete, ganó tres y el 'mellizo' dos, más dos empates. Además Gallardo se quedó con el único partido que definió un título: la última Supercopa argentina (2-0) en marzo pasado.



3. Gallardo, fuera de la Bombonera -

Gallardo no podrá ni siquiera ir al estadio de la Bombonera en el choque de ida. Está sancionado por la Conmebol por haber desobedecido la prohibición de comunicarse con sus jugadores en el partido de vuelta con Gremio, cuando en Porto Alegre se clasificaron los 'millonarios' para la final.



El entrenador de River tiene gran ascendencia sobre sus jugadores y su ausencia en la banca puede disminuir el rendimiento de su equipo.



Estaba suspendido por demora en el reingreso de un jugador al segundo tiempo en la ida de la semifinal en el Monumental ante Gremio cuando perdieron 1-0. En el entretiempo en la Arena do Gremio, con desventaja de 1-0 para River, bajó a los vestuarios a dar una charla.



El DT logró, tal vez, que la sanción por reincidencia no fuera tan dura como se esperaba. Pero lo cierto es que tampoco podrá estar en el banco en el Monumental en la vuelta con Boca, pero podrá asistir a un palco. Tendrá, además, otros dos partidos de suspensión.



4. Sin visitantes, a cancha llena

Los 53.000 lugares que ofrece la 'Bombonera' no alcanzan para los casi 200.000 socios plenos o adherentes de Boca que pretenden su lugar para asistir a la ida de la final. Los boletos solo para socios se venden por internet.



Pero adquirir una entrada para la final, no es tarea sencilla: hay que haber asistido a por lo menos cuatro de los últimos seis partidos del 'xeneize' de local, y abonar un pago adicional: 2.700 pesos (73 dólares) en el caso de una platea preferencial, el doble de lo que costaba para la semifinal contra el brasileño Palmeiras.



Pero en la reventa, que está prohibida y Boca denunció oficialmente, se pueden adquirir desde 1.700 dólares a casi 5.000 dólares.



El mandatario argentino Mauricio Macri, expresidente de Boca, sorprendió días atrás al impulsar la presencia de hinchas visitantes para ambos partidos, lo que por cuestiones de seguridad está vedado en Argentina desde 2013, salvo excepciones. Ambos clubes rechazaron la propuesta de plano.



5. Historial

En los 376 enfrentamientos, Boca aventaja a River con 137 triunfos contra 127. La primera vez que se cruzaron en el profesionalismo fue el 24 de agosto de 1913 con triunfo del xeneize 2-1.



Boca busca su séptima Copa Libertadores y transformarse en el máximo ganador de títulos del torneo continental junto al también argentino Independiente, mientras que River se ilusiona con su cuarto título continental.



El 'xeneize' acumula 6 Libertadores, 3 Copas Intercontinentales, 4 Recopas, 2 Sudamericanas, frente a 3 Libertadores, 1 Intercontinental 2 Recopas, 1 Copa Suruga Bank y 1 Sudamericana del club 'millonario'.



En la liga nacional, se impone River con 36 de Primera División y uno de la Segunda División, ante los 33 títulos de Boca y 3 Copas Argentinas.