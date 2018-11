Mario Beata: "Olimpia se armó para ser campeón"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La derrota ante Lobos UPNFM no parece haber tocado los ánimos de los jugadores, ni cuerpo técnico de Olimpia, y es que según asegura Mario Beata, el objetivo en el grupo está muy claro.



A pesar de haber perdido el invicto, Mario Beata asegura que el equipo sólo va partido a partido, "el que nos tocó ganar los celebramos, el que nos tocó perder corregimos, lo dejamos atrás y ya estamos pensando en el siguiente", indicó.



El ahora asistente técnico de Manuel Keosseian, dice que en un equipo como Olimpia hay poco que reprochar y que el tiempo para trabajar es poco, así que hay que corregirlo lo más pronto.



"Ellos dan su mejor esfuerzo, pero es cierto que cometemos ciertos errores individuales en áreas que no debemos cometer. Creo que es más responsabilidad nuestra, del cuerpo técnico que los muchachos dejaran de hacer cosas", afirmó.



Olimpia depende de sí mismo para clasificarse de primero, pero debe mejorar su diferencia de goles, con respecto a Motagua. Beata destacó que la derrota ante UPN no les quita la posibilidad de ser primeros.



"Tenemos que ser completos en todo, defensa y ataque. Si bien es cierto que nosotros con un empate podíamos tener el primer lugar, pero le apuntamos a los tres puntos, pero cometimos unos errores que nos costó el partido y la reacción no nos ajustó", recalcó.



"Se estuvo bien en el juego, pero los errores individuales nos costó reorganizarnos después. Nosotros incluso perdiendo fuimos al ataque y había que arriesgar un poco. Nosotros dejamos de advertirle cosas a ellos y quizás eso nos costó los tres puntos", indicó Beata.



A Mario se le consultó sobre un posible duelo ante Motagua en la final, pero el asistente técnico se limitó a dar una opinión sobre ese partido.



"Nos interesa lo que suceda aquí adentro. A nosotros nos gusta hablar de la realidad y la más cercana es el juego del domingo", aseguró.



En Olimpia el tema del invicto no era una prioridad, Beata dice que no les preocupa haberlo perdido. "El invicto te motiva para tener otra actitud para encarar los partidos, pero en el fútbol a veces jugando bien, perdés, y jugando mal a veces ganás. No nos preocupaba tanto eso, si era una exigencia y una motivación que tenía los jugadores, pero no le damos importancia a eso".



Mario Beata asegura que en su llegada a Olimpia se encontró un equipo muy bien armado, además destaca que que los jugadores captaron rápido la idea de Keosseian.



"Este equipo se armó para ser campeón, este club siempre la finalidad que tiene, no de ahora, sino de años anteriores, es de apuntarle al campeonato. Nosotros vamos a salir por esa línea", cerró diciendo.