Mario Beata se integra como asistente técnico del Olimpia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la llegada del nuevo técnico Manuel Keosseián, comienza a ver los primeros cambios en Olimpia para lo que resta del Torneo Apertura 2018 y los campeonatos venideros que esté al frente del club capitalino.



Este viernes en su segunda práctica ha sumado al exdefensor Mario Beata como su asistente técnico y a quien ya había tenido en el mismo puesto cuando estuvo en su última etapa con Marathón en 2014.



"Mario ya va estar con nosotros, yo lo dirigí, también integró mi cuerpo técnico, así que él estuvo jugando mucho tiempo en Olimpia, el resto de los muchachos se queda", dijo Keosseián.



En cuanto al futuro de Danilo Turcios o Juan Carlos Espinoza, estos seguirán en el cargo. "Puede tener tres, cuatro o cinco. Los que están aquí todos son Olimpia y no tengo porque sacarlos. Nahún no lo sacaron, él se fue, ellos no se van y yo no los voy a sacar, son parte del Olimpia y de aquí hasta fin de año nos vamos a ir conociendo y todos ellos van aportar", explicó.



Mario Beata antes de este llamado ha estado formando parte de una academia de fútbol para niños en San Pedro Sula luego de su experiencia por casi dos años como asistente en Marathón donde tuvo la oportunidad de trabajar al lado de Jairo Ríos, Carlos Martínez y Keosseián, además de convertirse en el DT titular en 2013 cuando renunció "Carlón" a su puesto.



Mario Beata, de 44 años, es un viejo conocido en el 'león' luego de su exitosa trayectoria como defensor central y capitán de los albos entre 2002 y 2005 donde logró ganar cuatro títulos siendo jugador indiscutible.