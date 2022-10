Lisandro Calderón comparte su pasión por la cocina en la TV

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cada 20 de octubre se celebra el Día Internacional del Chef, una fecha que estableció la Asociación Mundial Culinaria para rendir homenaje a los profesionales encargados de crear los platillos más exquisitos del mundo.

En conmemoración de esta fecha especial, el chef hondureño Lisandro Calderón compartió acerca de su pasión por la cocina, así como de los próximos proyectos con el programa “Buen Provecho”, del canal GO TV, en donde él es el encargado de preparar deliciosos platillos para el deleite de los televidentes. Calderón también es colaborador de la prestigiosa revista de recetas Buen Provecho, de Grupo Opsa.

¿Cómo nació su amor por la cocina?

Viene en la sangre: mi abuela materna fue dueña de un comedor y una panadería; mi papá es aficionado de la cocina, y mi mamá tiene un sazón espectacular.

Sin embargo, la chispa despertó cuando tenía cuatro años. Ver a mi papá cocinar los fines de semana me incitó a seguir su modelo... Mi mamá notó el interés y me compró mi primer juego de cocina a esa edad. Luego poco a poco me fui involucrando más hasta el punto donde estamos ahora.