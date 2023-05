Cargill ha sido reconocido como el mejor lugar para trabajar en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “En Cargill encontré un lugar donde tengo la oportunidad de crecer sin ningún tipo de limitaciones. Me llena de satisfacción formar parte de una compañía que me motiva a continuar creciendo, prosperando y hasta me desafía a ser ejemplo para que más mujeres descubran el potencial que tienen para enfrentar cualquier tipo de obstáculos”, dijo Dunia Aguilar, una madre hondureña que sobresale en las labores como operadora de un montacargas, en el departamento de cadena de suministros en Cargill de Honduras.

Es que para Cargill es importante conectar con sus colaboradores. La compañía se ha esforzado por crear ambientes laborales seguros, inclusivos y diversos para quienes allí trabajan, valorando y respetando tanto las experiencias como la diversidad de pensamiento de cada persona, independientemente de su función, nivel o área de trabajo.

Colocar primero a las personas, hacer lo correcto y apuntar a la excelencia, hizo que la compañía fuera reconocida y distinguida, gracias a la votación de miles de colaboradores, con la primera posición del ranking de Mejores Lugares para Trabajar (Great Place to Work®) 2023 en Honduras.