El mensaje de "Soy El Ricky" tras derrota de tiktokers de El Salvador ante Honduras

Soy El Ricky dejó un mensaje a los hondureños luego del partido de los tiktokers en el estadio Morazán. No hay duda que se fue dolido por la derrota.

  • 23 de agosto de 2025 a las 11:13
En la cancha del estadio Morazán de San Pedro Sula, Cortés, se llevó a cabo el partido de revancha entre los tiktokers de Honduras y El Salvador.
El estadio Morazán lució repleto, fue una verdadera fiesta para todos los seguidores de estos personajes y de igual forma para ellos mismos
Desde horas previas al partido se vio mucho ambiente, tanto como en el escenario deportivo al igual que afuera del hotel donde estaban concentrados.
Las gradas del Morazán estaban llenas, la afición quería disfrutar del partido, ver a estos personajes que tal son con el balón.
Pero había alguien que llegó muy sensible, el apodado "Soy El Ricky"
En la previa del encuentro, este personaje le pidió un par de cosas a Supremo y amenazó que si no se las cumplía, no viajaba a San Pedro Sula.
Al final Supremo dijo que se cumplió lo que solicitó el salvadoreño, viajaron todos, hasta unos refuerzos cuscatlecos.

Soy El Ricky no quería caer en San Pedro Sula, deseaba llevarse el triunfo tal y como lo hicieron en el primer encuentro.
Durante el juego amenazó que se saldrían del mismo si no cumplía lo que él pedía.
La segunda vez se molestó porque dijo que uno de los que iba a ingresar no había viajado a El Salvador y que no debía jugar.

Supremo le explicó que era uno de sus refuerzos y que ellos habían aceptado que los salvadoreños trajeran cuatro, así que estaban bien en eso.
Pero Soy El Ricky no quería que tuvieran un refuerzo, se opuso y agarró camino al camerino.
La afición se molestó y le tiró de todo, incluso, le conectaron una bolsa con agua en la cabeza. Muy mal gesto de parte de los hondureños.

A lo que Soy El Ricky respndió de lo sucedido en el partido donde Honduras se impuso 2-1 sobre El Salvador con goles de Supremo y Noland Caleb

"El resultado hubiese sido diferente, pero todo El Salvador sabe lo que pasó. Nos vemos el viernes en el partido contra Nicaragua en Las Delicias. Orgulloso de ser salvadoreño", escribió Soy El Ricky
Además, dejó una foto donde sale la camisa que usó, los titktokers de El Salvador usaron el camerino del Real España.
