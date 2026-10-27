Instagram prueba videos horizontales de hasta 90 minutos

Los Ángeles, Estados Unidos.- La plataforma de redes sociales Instagram informó que ha comenzado a probar el formato de visualización de videos horizontales, un movimiento estratégico con el que busca competir con la hegemonía de YouTube para atraer y retener a creadores de contenido en la aplicación de Meta .

El producto, llamado Features (Características), se encuentra en fase de prueba entre un selecto grupo de creadores de contenido de Estados Unidos y permite subir videos horizontales más largos, en algunos casos de hasta 90 minutos.

"Aún estamos en las primeras etapas, y estamos probando y escuchando los comentarios sobre la marcha. Pero nos entusiasma brindarles a los creadores más espacio para contar sus historias con las comunidades que ya han creado aquí", indicó en una publicación de la plataforma el director de Instagram, Adam Mosseri.

Junto a la vicepresidenta de Producto, Tessa Lyons, explicó en un video en formato paisaje que pese a las reticencias expresadas anteriormente por implantar este formato, la compañía ha decidido apostar por ofrecer una mayor flexibilidad a la hora de producir y compartir los contenidos.

"Lo que ahora podrás hacer es que, si ves un fragmento de un pódcast que te encanta, puedes hacer clic y seguir viéndolo o ver el video completo, y podrás sumergirte y verlo entero porque los creadores podrán vincular estos Reels a su función principal", dijo por su parte Lyons.

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Las funciones estarán disponibles en dispositivos móviles, pero el objetivo es trasladar la experiencia de visualización a Instagram para la televisión, como parte de una estrategia más amplia de la empresa para abarcar una mayor audiencia.

Con esta iniciativa, Instagram busca reforzar su competencia con plataformas como YouTube, Spotify o Netflix, que han consolidado su presencia en el consumo de contenidos audiovisuales de larga duración.

Esta apuesta abre la puerta a captar una mayor cuota del mercado entre los creadores de contenido mediante pódcast de video, una de las principales vías para atraer tanto a creadores como a anunciantes.