YouTube cumple 20 años: así cambió desde que Google lo compró

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace veinte años, el 9 de octubre de 2006, un Google que ya dominaba sin rival el terreno de las búsquedas y la publicidad en la red decidió dar otro golpe en la mesa: se hizo con una jovencísima plataforma llamada YouTube mediante un intercambio valorado en 1,650 millones de dólares.

Aquel rincón de internet era todavía un recién nacido: apenas sumaba veinte meses de vida, acumulaba pérdidas vertiginosas debido al disparatado coste del ancho de banda y ni siquiera contaba con una fórmula clara para generar ingresos.

Para comprender la magnitud de este hecho histórico, conviene asomarse a la estampa casi artesanal de la empresa en aquel otoño de 2006.

Lejos del brillo y la sofisticación habituales de Silicon Valley, su cuartel general ocupaba una modesta planta situada justo encima de una pizzería y un restaurante japonés, en pleno centro de San Mateo (California).

En ese espacio convivían apenas 65 empleados, sin un solo letrero en la fachada que delatara desde la calle la revolución que se gestaba de puertas adentro. Una austeridad física que contrastaba de forma salvaje con lo que ocurría en las pantallas: la plataforma registraba ya una media de 100 millones de videos diarios.

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Sin embargo, el fantasma del fulminante cierre judicial que había liquidado años antes a pioneros de la red como Napster flotaba en el ambiente, y muchos temían que una web nutrida libremente por los propios internautas acabara dinamitada entre demandas por derechos de autor.

El 28 de septiembre de 2006 (diez días antes de que Google se hiciera con la plataforma el 9 de octubre de aquel mismo año) el inversor multimillonario Mark Cuban no se mordió la lengua durante un encuentro con anunciantes en Nueva York y sentenció con crudeza que “cualquiera que compre eso (YouTube) es un imbécil”, tal como recogió CNET.

Convencido de que la iniciativa acabaría siendo “demandada hasta el olvido”, Cuban alertó además sobre el riesgo de ponerle una diana multimillonaria a la compañía: “la única razón por la que aún no ha sido demandada es porque no hay nadie con mucho dinero a quien demandar”.

Los peores augurios del magnate parecieron cobrar vida cuando, en marzo de 2007, el gigante del entretenimiento Viacom presentó una histórica demanda civil por 1,000 millones de dólares contra YouTube por presunta vulneración de los derechos de autor.

El pulso en los tribunales se alargó en los juzgados federales estadounidenses hasta cerrarse mediante un acuerdo privado en 2014.

Sin embargo, la cúpula de Google extrajo una lección: revisar avisos a mano y retirar videos uno a uno resultaba del todo inservible frente a un volumen de publicaciones cada vez mayor.

Para cortar el problema de raíz y tender puentes con la industria audiovisual, la compañía decidió responder con lo que mejor sabía hacer: tecnología.

Así vio la luz, a finales de 2007, Content ID, un algoritmo que rastrea de forma automatizada cada archivo que se sube a la red y lo contrasta al instante con un gigantesco archivo de huellas digitales.