Google presenta Googlebook, sus nuevos portátiles con IA integrada

Nueva York, Estados Unidos.- Google presentó su nueva categoría de ordenadores portátiles, los Googlebook, una apuesta estratégica diseñada para unificar por completo la experiencia del teléfono móvil y el ordenador mediante una arquitectura compartida entre Android y ChromeOS, así como herramientas pioneras como un cursor con Inteligencia Artificial (IA) integrada.
Sameer Samat, presidente del ecosistema Android de Google, dijo a un grupo de periodistas en Nueva York que los portátiles tradicionales fueron concebidos hace décadas y que era hora de rediseñarlos para la forma en que los usuarios trabajan hoy en día, alternando constantemente entre el teléfono móvil y el ordenador.
Entre las novedades más llamativas destaca "Magic Pointer", una herramienta que dota al cursor y al ratón de inteligencia artificial multimodal. Con un simple movimiento o sacudida del cursor sobre la pantalla, el usuario activa a Gemini, la IA de Google, sin necesidad de abrir menús secundarios.
Esta función permite interactuar directamente con lo que se visualiza: desde pedirle al asistente que planifique en el calendario un plan de entrenamiento deportivo leído en una web, hasta revisar correos electrónicos sospechosos de fraude o combinar y procesar imágenes al instante.
Según detalló Alexander Kuscher, director sénior de Portátiles y Tabletas de la compañía, la función solo se activa bajo petición del usuario.
La integración absoluta con el teléfono Android es otro de los pilares de Googlebook. Gracias a herramientas nativas como "Continue On" (sigue), si un usuario comienza a editar una pista musical, un documento o una tarea en su teléfono inteligente, al abrir el portátil puede continuar exactamente en el mismo segundo y punto desde la barra de tareas.
Asimismo, la aplicación de archivos unificada permite consultar fotos y documentos alojados en el teléfono sin enviárselos por correo.
El apartado de hardware está desarrollado en colaboración con diversos fabricantes como Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo.
Los dispositivos cuentan con acabados en aluminio, aleaciones de magnesio y fibra de carbono, paneles OLED táctiles de hasta 2.8K, procesadores Intel Core Ultra Serie 3 y Qualcomm Snapdragon X Elite con chips neuronales (NPU) de más de 40 TOPS, así como el regreso de la barra luminosa interactiva Glowbar -que puede indicar, entre otras cosas, el nivel de batería.
La línea Googlebook sale al mercado con un precio de partida de 899 dólares para los modelos base, las reservas se han abierto este lunes y los primeros equipos llegarán a las tiendas de Estados Unidos a partir del 4 de octubre.