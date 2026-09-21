Google presenta Googlebook, sus nuevos portátiles con IA integrada

Sameer Samat, presidente del ecosistema Android de Google, dijo a un grupo de periodistas en Nueva York que los portátiles tradicionales fueron concebidos hace décadas y que era hora de rediseñarlos para la forma en que los usuarios trabajan hoy en día, alternando constantemente entre el teléfono móvil y el ordenador.

Nueva York, Estados Unidos.- Google presentó su nueva categoría de ordenadores portátiles, los Googlebook , una apuesta estratégica diseñada para unificar por completo la experiencia del teléfono móvil y el ordenador mediante una arquitectura compartida entre Android y ChromeOS, así como herramientas pioneras como un cursor con Inteligencia Artificial (IA) integrada.

Entre las novedades más llamativas destaca "Magic Pointer", una herramienta que dota al cursor y al ratón de inteligencia artificial multimodal. Con un simple movimiento o sacudida del cursor sobre la pantalla, el usuario activa a Gemini, la IA de Google, sin necesidad de abrir menús secundarios.

Esta función permite interactuar directamente con lo que se visualiza: desde pedirle al asistente que planifique en el calendario un plan de entrenamiento deportivo leído en una web, hasta revisar correos electrónicos sospechosos de fraude o combinar y procesar imágenes al instante.

Según detalló Alexander Kuscher, director sénior de Portátiles y Tabletas de la compañía, la función solo se activa bajo petición del usuario.

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La integración absoluta con el teléfono Android es otro de los pilares de Googlebook. Gracias a herramientas nativas como "Continue On" (sigue), si un usuario comienza a editar una pista musical, un documento o una tarea en su teléfono inteligente, al abrir el portátil puede continuar exactamente en el mismo segundo y punto desde la barra de tareas.

Asimismo, la aplicación de archivos unificada permite consultar fotos y documentos alojados en el teléfono sin enviárselos por correo.

El apartado de hardware está desarrollado en colaboración con diversos fabricantes como Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo.