Google I/O 2026: Todo lo que se espera de Gemini y las nuevas gafas de IA

Los Ángeles, Estados Unidos.- Google inaugurará este martes su conferencia anual de desarrolladores, Google I/O 2026, una cita en la que se espera que la inteligencia artificial (IA) vuelva a ser la gran protagonista, con actualizaciones en Gemini, además de avances en hardware, como unas gafas inteligentes, según medios especializados. El director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, se subirá mañana al anfiteatro de la sede de la empresa en Mountain View, California, para previsiblemente presentar la nueva generación de su modelo de IA generativa, que podría llamarse Gemini 4.0, en un momento de intensa competencia entre los gigantes tecnológicos por liderar ese sector.

Asimismo, filtraciones recientes en el código de la aplicación de Google a las que accedió Forbes sugieren una profunda renovación de su chat de voz, Gemini Live. Desarrolladores han detectado un selector interno con siete nuevos modelos de voz en fase de pruebas, con nombres en clave como "Capybara" y "Nitrogen", con capacidades avanzadas de memoria, acceso a la localización y verificación de datos. En el plano multimedia, cobran fuerza los rumores sobre Gemini Omni, un nuevo modelo de generación y edición de vídeo integrado en el chat que complementaría a herramientas como Veo y el generador musical Lyria.

Las gafas inteligentes Android XR

En cuanto a hardware, se espera que el ecosistema Android aumente durante la presentación de Google I/O, que el año pasado duró unas dos horas.