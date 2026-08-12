Nuevos Google Pixel 11: Así es la nueva generación con IA y procesador Tensor G6

Nueva York, Estados Unidos.- El gigante tecnológico Google presentó este miércoles sus nuevos teléfonos inteligentes Pixel 11, unos dispositivos con los que la empresa refuerza su apuesta por la inteligencia artificial (IA) al incorporar herramientas proactivas, asistentes de fotografía y traducción simultánea. El anuncio se hizo en el marco de su evento anual de hardware Made by Google, cuyo evento principal se celebrará la tarde del miércoles en Nueva York y contará como presentador con el comediante Trevor Noah. La nueva línea incluye los modelos Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL, los cuales incorporan el nuevo procesador Google Tensor G6.

Nuevas funciones

Una de las nuevas funciones de los Pixel 11 es Gemini Intelligence, una IA que puede comprender el contexto del usuario, extraer información relevante de aplicaciones como Gmail, mensajes o calendario y mostrarla "de forma proactiva" al usuario cuando la necesite.

Por ejemplo, si a un usuario le mandan un mensaje con preguntas sobre su próximo viaje, aparecerá en la parte inferior de la pantalla de su teléfono los datos de la reserva junto con información sobre si su vuelo llega a tiempo o se retrasa. Otra nueva función potenciada por la IA es la traducción instantánea de videos, pódcast y mensajes de voz a determinados idiomas en diversas aplicaciones. La IA también se cuela en los dispositivos para mejorar la calidad de las fotos y de los videos. Una de las mejoras fotográficas es Magic Capture, una función que permite grabar un video y luego ofrece las mejores fotos al extraer los momentos de acción o más expresivos.

En tanto, si se graba un partido de baloncesto, la IA seleccionará instantáneas como el momento en el que el balón entra en la canasta y cuando el equipo festeja la anotación. Estos tres dispositivos estarán disponibles a partir del 20 de agosto con un precio de partida de 899 dólares para el Pixel 11, 1,099 dólares para el modelo Pro y 1,299 dólares para la versión Pro XL. En el segmento de los dispositivos plegables, Google introdujo el Pixel 11 Pro Fold -con un precio de salida de 1,899 dólares- un terminal de gama alta con una pantalla interna de 8 pulgadas y una externa de 6.5 pulgadas. Este modelo tendrá que competir con los nuevos modelos de iPhone, pues, según Bloomberg, Apple anunciará pronto su primer teléfono plegable. La compra de cualquier modelo Pro o Fold incluye 6 meses del plan Google AI Pro sin coste adicional, lo que te ofrece límites de uso ampliados en Gemini, 5 TB de almacenamiento en la nube y Google Health Premium.

Una nueva luz

En cuanto al diseño, uno de los mayores cambios de la generación 11 Pro es que el flash de la cámara está equipado con un conjunto de luz LED que se ilumina para avisar de llamadas importantes. Este indicador está pensado para cuando el usuario pone el teléfono boca abajo. "HiLight se ilumina suavemente para dar al usuario un indicador visual de que debe levantar el teléfono", anota la empresa en un comunicado. El sistema se activará cuando el usuario reciba llamadas de contactos favoritos, ya sea por red móvil o WhatsApp, y también cuando Gemini esté "escuchando, pensando y respondiendo".

Ni portátiles ni gafas