Los 10 creadores digitales más poderosos del mundo, según Forbes

5. Rhett McLaughlin y Link Neal: Ser amigos desde la infancia y haber sobrevivido juntos a más de una década de YouTube es, en sí mismo, un mérito extraordinario. Rhett y Link han resistido tendencias, cambios de algoritmo y modas que sepultaron a cientos de canales alrededor de ellos. El dúo continúa con Good Mythical Morning, que suma más de 240 episodios al año y casi 20 millones de espectadores. Han diversificado su contenido con libros, shows culinarios y nuevos proyectos en plataformas como Tubi y Apple, logrando ingresos de 37 millones de dólares y un total de 45.6 millones de seguidores. La longevidad, en la economía de creadores, también tiene un precio.