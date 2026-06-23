Los 10 creadores digitales más poderosos del mundo, según Forbes

Cada año, Forbes pone números donde el resto del mundo pone likes. Para el ranking 2026 de creadores digitales más poderosos, la revista analizó ganancias brutas estimadas, audiencias globales, tasas de interacción y desarrollo empresarial de miles de personalidades. De ese proceso salieron los nombres que hoy representan algo más que influencia en redes: representan industrias propias, marcas con distribución mundial y formatos que las televisoras llevan años intentando replicar sin éxito.
10. Codie Sánchez: Antes de tener millones de seguidores, Codie Sánchez era periodista financiera. Esa combinación —credibilidad técnica más dominio del formato digital— le permitió construir una audiencia improbable en torno a un tema que nadie en redes sociales tomaba en serio. La experta en finanzas acumula 10 millones de seguidores enseñando estrategias para pequeños negocios tradicionales, como lavanderías y máquinas expendedoras. Con ganancias de 31 millones de dólares, rechaza las fórmulas de riqueza rápida y se enfoca en el potencial de negocios considerados "aburridos" para transformar vidas y comunidades.
9. Mark Rober: Nueve años diseñando instrumentos para la NASA, entre ellos componentes del Mars Curiosity Rover, dejaron en Mark Rober autoridad genuina sobre lo que explica. El ingeniero y divulgador científico suma casi 91 millones de seguidores con sus videos educativos de alto presupuesto. En 2026, dio una charla TED sobre cómo revitalizar la educación STEM en Estados Unidos. La ciencia nunca fue tan entretenida, ni tan redituable.
8. IShowSpeed: Pocos creadores han escalado tan rápido ni con tanta energía descontrolada. IShowSpeed —cuyo nombre real es Darren Watkins Jr.— convirtió sus reacciones desmesuradas frente a los videojuegos en uno de los formatos más virales del planeta. Actualmente suma 184 millones de seguidores y 30 millones de dólares en ingresos, según la prestigiosa revista.
7. Druski: El comediante nacido en Georgia lleva años construyendo un humor que funciona igual de bien en un teléfono que en un escenario de televisión. La transición de lo digital a lo masivo, que a muchos creadores les cuesta años, Druski la resolvió con naturalidad. Druski domina plataformas como YouTube, TikTok e Instagram y se proyecta más allá de lo digital con campañas nacionales y participaciones en televisión. Es anfitrión de los BET Awards 2026 y ha colaborado con celebridades como Kevin Hart, Timothée Chalamet y Zoe Saldaña, generando ingresos por 20 millones de dólares y acumulando 38.5 millones de seguidores.
6. Charlie D'Amelio: Tenía 15 años cuando un video bailando en TikTok la convirtió en el nombre más seguido de la plataforma. Una década después, esa misma capacidad de conectar con audiencias jóvenes sigue siendo su activo más sólido. Charli D'Amelio mantiene 210 millones de seguidores tras su paso por Broadway, y retornó a las redes con los videos de baile que la hicieron famosa. Es embajadora de Prada y rostro de campañas para marcas internacionales, con ingresos anuales de 18 millones de dólares. La adolescente que TikTok descubrió es hoy una ejecutiva de su propia marca.
5. Rhett McLaughlin y Link Neal: Ser amigos desde la infancia y haber sobrevivido juntos a más de una década de YouTube es, en sí mismo, un mérito extraordinario. Rhett y Link han resistido tendencias, cambios de algoritmo y modas que sepultaron a cientos de canales alrededor de ellos. El dúo continúa con Good Mythical Morning, que suma más de 240 episodios al año y casi 20 millones de espectadores. Han diversificado su contenido con libros, shows culinarios y nuevos proyectos en plataformas como Tubi y Apple, logrando ingresos de 37 millones de dólares y un total de 45.6 millones de seguidores. La longevidad, en la economía de creadores, también tiene un precio.
4. Markiplier: Mark Fischbach demostró que el gaming puede ser la antesala de algo mucho más grande. Después de años siendo uno de los streamers más queridos de YouTube, apostó por el cine y ganó. Markiplier ha dado el salto del streaming a la producción cinematográfica con su película Iron Lung, que recaudó 50 millones de dólares. Además, acumula 76.8 millones de seguidores con populares pódcast y videos de gaming, y obtuvo 38 millones de dólares en ingresos. Pocos creadores pueden decir que su nombre aparece tanto en los créditos de una película como en los comentarios de un videojuego.
3. Steven Bartlett: El emprendedor británico construyó algo que muy pocos podcasters logran: una empresa. The Diary of a CEO comenzó como una conversación sobre negocios y fracasos, y terminó siendo un activo financiero por derecho propio. Bartlett transformó su podcast en una empresa valorada en 425 millones de dólares. Su holding Steven.com abarca medios, eventos en vivo e inversiones. Con 52 millones de dólares en ingresos y 38.7 millones de seguidores, mantiene asociaciones con Spotify, LinkedIn y Adobe.
2. Dhar Mann: Lo que Dhar Mann hace no es exactamente lo que los gurús del contenido recomiendan. Sus videos son dramáticos, morales, casi teatrales. Mann lidera un equipo de 200 personas que produce historias virales traducidas a 13 idiomas, llegando a 171 millones de seguidores y generando 65 millones de dólares en ingresos. Este año firmó acuerdos para producir 40 dramas verticales con Fox y colaboró con la NFL en el Super Bowl LX como Chief Kindness Officer. El hombre que aprendió a vender propiedades terminó vendiéndole optimismo a medio planeta, y a Fox le pareció un buen negocio.
1. MrBeast: Al frente del ranking está MrBeast —Jimmy Donaldson—, cuya empresa Beast Industries gestiona un imperio de medios, alimentación y tecnología. Con 873 millones de seguidores y 300 millones de dólares en ingresos, gestiona un ecosistema que trasciende cualquier categoría digital conocida.
La escala de lo que Donaldson construyó resulta difícil de procesar con las métricas habituales. Solo en 2024, Beast Industries generó alrededor de 400 millones de dólares en ingresos, una cifra que incluye tanto el contenido digital como el reality de Prime Video. Feastables, su marca de chocolates, generó cerca de 250 millones de dólares en ventas y más de 20 millones en ganancias durante 2024, superando por primera vez los ingresos de su negocio de medios.