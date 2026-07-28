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Ibai Llanos bate récords con La Velada del Año emitida en YouTube, Twitch y TikTok

Músicos como Juanes, Bad Gyal, Yandel y Eladio Carrión acompañaron los combates de La Velada del Año, evento que congregó a 80.000 personas en el estadio sevillano de La Cartuja

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 10:53
Ibai Llanos bate récords con La Velada del Año emitida en YouTube, Twitch y TikTok

El evento de boxeo entre creadores de contenido La Velada del Año se emitió por primera vez de forma simultánea en YouTube, Twitch y TikTok, con más de 34 millones de dispositivos conectados.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Velada del Año de Ibai Llanos, el evento de boxeo entre creadores de contenido, 'influencers' y 'youtubers' mezclado con conciertos, tuvo una audiencia media de 87 millones de personas a través de redes sociales en su emisión, este pasado sábado, desde el estadio de La Cartuja de Sevilla (sur de España).

El espectáculo, explicó desde la organización en una nota de prensa, se siguió desde más de 34 millones de dispositivos: 20 millones se conectaron a través de YouTube, 7 desde Twitch y 6,5 millones desde TikTok.De media, detallaron desde La Velada del Año, hubo una media de 6,1 millones de dispositivos conectados al directo de los combates y conciertos.

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La Velada del famoso 'streamer' español Ibai Llamos reunió este año a músicos como Juanes, Bad Gyal, Yandel o Eladio Carrión, con influencers que se enfrentaron a puños.

El espectáculo —diez creadores de contenido, 'influencers' o 'youtubers' boxeando por parejas con música en vivo entre combate y combate— tenía tres grandes peleas 'estrella': Fabiana Sevillano y La Parce; Plex y FernanFloo (por el reciente noviazgo de Plex con la cantante Aitana); e IlloJuan y The Grefg.

La Velada del Año "fue una edición más la referencia del entretenimiento mundial en Internet, con la comunidad hispanohablante volcada con sus creadores y artistas favoritos durante más de ocho horas de 'streaming' en directo", subrayó la organización.

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En la edición de 2026 Ibai Llanos apostó por la emisión en multiplataforma, lo que supuso, indicaron los organizadores, que el espectáculo llegase "a más hogares y pantallas que nunca" convirtiendo La Velada del Año en "el primer gran evento de 'streaming' en España retransmitido en directo y de forma simultánea en tres plataformas, YouTube, Twitch y TikTok".Además de quienes lo vieron a través de Internet, en el estadio de La Cartuja había 80.000 espectadores.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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