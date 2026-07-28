Ibai Llanos bate récords con La Velada del Año emitida en YouTube, Twitch y TikTok

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Velada del Año de Ibai Llanos, el evento de boxeo entre creadores de contenido, 'influencers' y 'youtubers' mezclado con conciertos, tuvo una audiencia media de 87 millones de personas a través de redes sociales en su emisión, este pasado sábado, desde el estadio de La Cartuja de Sevilla (sur de España). El espectáculo, explicó desde la organización en una nota de prensa, se siguió desde más de 34 millones de dispositivos: 20 millones se conectaron a través de YouTube, 7 desde Twitch y 6,5 millones desde TikTok.De media, detallaron desde La Velada del Año, hubo una media de 6,1 millones de dispositivos conectados al directo de los combates y conciertos.

La Velada del famoso 'streamer' español Ibai Llamos reunió este año a músicos como Juanes, Bad Gyal, Yandel o Eladio Carrión, con influencers que se enfrentaron a puños. El espectáculo —diez creadores de contenido, 'influencers' o 'youtubers' boxeando por parejas con música en vivo entre combate y combate— tenía tres grandes peleas 'estrella': Fabiana Sevillano y La Parce; Plex y FernanFloo (por el reciente noviazgo de Plex con la cantante Aitana); e IlloJuan y The Grefg. La Velada del Año "fue una edición más la referencia del entretenimiento mundial en Internet, con la comunidad hispanohablante volcada con sus creadores y artistas favoritos durante más de ocho horas de 'streaming' en directo", subrayó la organización.