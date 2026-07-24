La Velada del Año VI: fecha, horarios y dónde ver los combates en vivo desde Honduras

Sevilla, España.- El mayor evento de boxeo entre creadores de contenido de habla hispana está de regreso: La Velada del Año VI.

Organizada por el streamer español Ibai Llanos, la jornada reunirá este sábado 25 de julio a 20 influencers y streamers en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España, combinando combates, conciertos y un despliegue de producción que ya se ha convertido en un fenómeno del entretenimiento digital. Para los aficionados en Honduras, el evento comenzará a las 11:00 de la mañana, ya que Sevilla (19:00 horas) tiene una diferencia de ocho horas con el horario hondureño. La transmisión se extenderá durante aproximadamente ocho horas, por lo que las peleas y los espectáculos musicales podrían prolongarse hasta las 7:00 de la noche.

¿Dónde ver La Velada del Año VI?

Como en las ediciones anteriores, el espectáculo podrá seguirse de forma gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch y YouTube.

Como novedad, esta sexta edición también contará con una retransmisión en TikTok LIVE, plataforma que se suma por primera vez a la cobertura oficial para ofrecer contenido interactivo antes y durante el evento.

Otros detalles

La edición 2026 será la más ambiciosa hasta la fecha, con 10 combates, cinco masculinos y cinco femeninos, la mayor participación de mujeres desde que nació el evento en 2021. Además del boxeo, La Velada incluirá actuaciones musicales de Anuel AA, Yandel, Juanes, Bad Gyal y Lucho RK & La Pantera, además de varios artistas sorpresa que Ibai Llanos ha reservado para el desarrollo del espectáculo.

Rompe récords

Desde su primera edición en 2021, La Velada del Año ha evolucionado de un torneo entre streamers a uno de los eventos digitales más vistos del mundo.