Meta, a juicio por "enganchar" niños a Instagram como si fuera una droga

Los Ángeles, Estados Unidos.- Meta vuelve este martes a los tribunales en Estados Unidos acusado por un grupo de 29 fiscales estatales de diseñar e implementar funciones que generan adicción en niños y adolescentes en Instagram y Facebook. Se trata de una de las mayores batallas judiciales de la compañía de Mark Zuckerberg, una en la que indemnización económica podría ascender a 1.400 millones de dólares (unos 1.208 millones de euros), según las estimaciones. La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers y un jurado compuesto por ocho personas tienen previsto escuchar desde hoy en el tribunal de Oakland, en el norte de California, los argumentos de los fiscales que sostienen que Meta violó la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar ilegalmente información de niños menores de 13 años.

También evaluarán la acusación adicional de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que asegura que la empresa, fundada por Mark Zuckerberg, violó las leyes del consumidor. El juicio forma parte de un litigio ‘multidistrital’ más amplio que reúne a más de 3.000 demandantes contra Meta y otros gigantes tecnológicos, como Google, TikTok y Snap. Las demandas sostienen que estas compañías diseñaron sus plataformas para maximizar el tiempo que los usuarios pasan frente a las pantallas, lo que podría fomentar conductas adictivas entre niños y adolescentes y provocar daños emocionales y físicos, incluso, en los casos más graves, la muerte. El litigio que arranca este martes es el primero de los procesos por incumplimiento de la ley COPPA que logra llegar a ser evaluado por un jurado.