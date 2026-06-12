Caída masiva de Meta dejó sin servicio a Facebook, Instagram y WhatsApp en todo el mundo

"Somos conscientes de que actualmente hay personas que tienen problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando para solucionarlo", escribió el director de comunicaciones de Meta, Andy Stone, confirmando el fallo de las aplicaciones más utilizadas en el mundo este jueves.

Estados Unidos.- Las grandes plataformas de Meta como Facebook , Instagram , WhatsApp y Messenger experimentaron una caída simultanea a nivel global este jueves 12 de junio, dejando a miles de usuarios sin poder enviar mensajes o publicar contenido.

Según medios internacionales, la web DownDetector, que monitorea las fallas digitales en tiempo real, registró un pico masivo de quejas en España. Sin embargo, los reportes se dispararon de forma simultánea desde distintos continentes, evidenciando que la falla era global, no local.

Aunque no todas las plataformas fallaron de la misma manera. En Facebook, los usuarios reportaron dificultades para iniciar sesión y navegar dentro de la aplicación. En Instagram, la app móvil no abría. WhatsApp registró incidencias para cargar desde los teléfonos móviles y desde computadoras en España y otros países, al igual que Messenger.

Medios como el Newsweek de Estados Unidos, confirmaron que las fallas se extendieron por América, Europa, Asia y Oriente Medio, lo que da una dimensión del impacto real de la caída de Meta.

De momento, la plataforma no ha explicado cuáles fueron las causas que ocasionaron el fallo a nivel global, por lo que algunos usuarios no dudaron en cuestionar la poca reacción de la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp.

"Meta tiene que dejar de hacer cambios de programación en FB e IG. Es ridículo. No necesito un título en informática para entender cómo funciona. Desde que intentaron consolidar las cuentas en cada centro de cuentas respectivo, ha habido dificultades y problemas". "¿Por qué demonios tengo que verificar mi cuenta de Google para iniciar sesión ahora? Facebook/Meta apesta", son solo algunos de los comentarios que usuarios dejaron en la publicación de Andy Stone.