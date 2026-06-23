Meta lanza las gafas con IA más baratas ante competencia

Nueva York, Estados Unidos.-La tecnológica estadounidense Meta lanzó este martes unas nuevas gafas con inteligencia artificial (IA) más baratas que las anteriores, las Meta Glasses, mientras aumenta la competencia en esta categoría de accesorios.

Las Meta Glasses, que parten de 299 dólares y están disponibles en EE.UU., Canadá, Reino Unido y varios países europeos, incluyen micrófono, audífonos, cámara, una batería de 8 horas y un botón específico para usar la plataforma de IA Meta AI.

La empresa dirigida por Mark Zuckerberg indicó en un blog que las gafas son fabricadas por EssilorLuxottica, la matriz de Ray-Ban, aunque no lucen ningún logo, y hay tres modelos, uno de ellos diseñado por la celebridad y empresaria Kylie Jenner.

Meta destacó que las nuevas gafas utilizan el nuevo modelo Muse Spark, creado específicamente para sus productos, en la versión de Meta AI que llevan integrada y que además podrá mejorar "con actualizaciones regulares de software".

Por ejemplo, integran una función de "foto dinámica" que permite fotografiar en ráfagas y "recomienda la mejor", así como traducción en vivo en 20 idiomas, y pronto llevará una función de "navegación para peatones".