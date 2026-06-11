Apps del Mundial 2026, controles parentales y otros clics tecnológicos

Bogotá, Colombia.-. La tecnología será una aliada clave para los aficionados durante el Mundial de fútbol de 2026, que reune a 48 selecciones y se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Entre las aplicaciones destacadas figura WhatsApp, que incorporará Football Center 2026, una herramienta que reunirá noticias, resultados y contenidos relacionados con el torneo para facilitar el seguimiento de los partidos en tiempo real sin salir de la plataforma.

Por su parte, la aplicación oficial de la FIFA ofrecerá alertas personalizables por selección y región, además de estadísticas, resultados y seguimiento de los principales futbolistas del campeonato. Los especialistas también recomiendan plataformas como 365Scores, Apple Sports, OneFootball y SofaScore, que permiten consultar marcadores, estadísticas, información de jugadores y seguimiento minuto a minuto de los encuentros.

Apple refuerza los controles parentales

La televisión juega un papel protagónico. Apple anunció nuevas funciones de control parental que estarán disponibles en las próximas versiones de sus sistemas operativos. Entre las novedades destaca el rediseño de Screen Time (Tiempo de Uso), orientado a facilitar la gestión del tiempo que los menores pasan frente a las pantallas.

La compañía también presentó Ask to Browse (Solicitar para navegar), una función que permitirá a los tutores restringir la navegación libre en Safari desde iPhone, iPad y Mac. Los menores deberán enviar una solicitud que requerirá la aprobación de un adulto. Asimismo, Time Allowances (Asignaciones de tiempo) ofrecerá recomendaciones basadas en criterios de expertos en salud y desarrollo infantil para establecer límites diarios de uso en categorías como redes sociales y videojuegos.

Anthropic lanza un nuevo modelo de IA

La empresa Anthropic anunció el lanzamiento de Claude Fable 5, un modelo de inteligencia artificial de uso general que, según la compañía, incorpora mejoras significativas en programación, análisis de datos, investigación y tareas complejas de conocimiento. La tecnológica reconoció que el modelo podría ser utilizado de forma indebida para causar daños graves, por lo que implementó mecanismos de seguridad que derivarán determinadas consultas a otros sistemas o restringirán algunas solicitudes.

Google y SpaceX firman acuerdo tecnológico

SpaceX anunció un acuerdo con Google mediante el cual recibirá 920 millones de dólares mensuales entre octubre de 2026 y junio de 2029 a cambio de capacidad de computación y servicios en la nube. Como parte del convenio, la empresa de Elon Musk proporcionará acceso a aproximadamente 110,000 componentes de Nvidia, entre ellos procesadores y chips de memoria. El acuerdo guarda similitudes con otro anunciado en mayo entre SpaceX y Anthropic, mediante el cual la desarrolladora de Claude pagará 1,250 millones de dólares mensuales por servicios de capacidad computacional hasta 2029.

Anthropic advierte sobre la evolución autónoma de la IA

Anthropic advirtió que la inteligencia artificial podría llegar a desarrollar sistemas capaces de crear versiones más avanzadas de sí misma de manera autónoma durante los próximos años. La empresa sugirió la posibilidad de establecer una pausa global en el desarrollo de determinadas capacidades para permitir que la sociedad y los organismos reguladores se adapten al ritmo de los avances tecnológicos. Según la compañía, el incremento de la capacidad computacional acerca el escenario de una "automejora recursiva", una capacidad que podría aportar beneficios a la ciencia y la salud, pero también generar riesgos relacionados con la pérdida de control humano sobre estos sistemas.

Líderes tecnológicos piden regulación genética en EE.UU.

De su lado, los principales ejecutivos de empresas de inteligencia artificial y expertos en seguridad nacional solicitaron al Congreso de Estados Unidos reforzar la regulación sobre materiales genéticos sintéticos. En una carta conjunta, Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) y Demis Hassabis (Google DeepMind), entre otros, pidieron establecer salvaguardas obligatorias para las compañías que comercializan ADN y ARN sintéticos. Los firmantes consideran que estas medidas ayudarían a prevenir amenazas biológicas potenciadas por el uso indebido de la inteligencia artificial.

Apple actualiza su estrategia de inteligencia artificial