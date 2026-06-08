Apple refuerza el control parental con iOS 26 para proteger a los menores

A partir de iOS 26.4, modificar esos permisos exige el PIN de Screen Time, no la contraseña del teléfono ni el reconocimiento facial. Para quienes llevan tiempo gestionando dispositivos de sus hijos, la diferencia es considerable. En el plano de la navegación web, una de las frustraciones históricas de los padres era el navegador integrado que algunas aplicaciones abrían de forma interna, el llamado in-app browser, que permitía acceder a contenido web aunque el Safari estuviera deshabilitado.Con iOS 26, ese navegador interno queda bloqueado cuando el tiempo de inactividad programado está activo. Los padres que quieran un control total del acceso a internet tienen ahora dos vías principales: programar un horario de inactividad permanente con excepciones manuales, o limitar los sitios web a una lista aprobada. La configuración de cuentas infantiles también se ha vuelto más ágil. Con iOS 26, Apple simplificó el proceso de creación de una cuenta de menor y lo integró con protecciones automáticas desde el primer momento, incluido el filtrado de aplicaciones en la App Store según la edad del niño.