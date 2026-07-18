¿Cuáles son los primeros síntomas de un embarazo? Señales tempranas de gestación

Tegucigalpa, Honduras.- Detectar un embarazo en sus primeras etapas puede generar dudas, especialmente cuando algunos de sus signos iniciales suelen confundirse con síntomas del síndrome premenstrual u otros cambios hormonales.

Sin embargo, el cuerpo puede comenzar a presentar algunas señales desde los primeros días o semanas después de la fecundación. El retraso o ausencia de la menstruación suele ser uno de los indicios más conocidos y frecuentes, especialmente en personas con ciclos menstruales regulares. No obstante, factores como el estrés, cambios de peso, alteraciones hormonales o algunas condiciones de salud también pueden provocar modificaciones en el ciclo. Otro de los signos habituales es la sensibilidad o aumento del tamaño de los senos. Durante el embarazo temprano, los cambios hormonales pueden provocar dolor, sensación de tensión, hormigueo o mayor sensibilidad en esta zona.

Las náuseas y los vómitos, conocidos popularmente como "mareos matutinos", también pueden aparecer durante las primeras semanas, aunque no todas las personas embarazadas los presentan y pueden ocurrir en diferentes momentos del día. Asimismo, algunas mujeres experimentan cansancio o sueño excesivo, debido a los cambios hormonales que atraviesa el organismo durante el inicio de la gestación. Esta sensación de fatiga puede aparecer incluso antes de que la persona sospeche que está embarazada. Entre otros síntomas tempranos se encuentran una mayor frecuencia al orinar, cambios en el apetito, antojos o rechazo hacia ciertos alimentos, mayor sensibilidad a olores, cambios de humor y pequeñas molestias abdominales similares a los cólicos menstruales.

En algunos casos también puede presentarse un leve sangrado o manchado vaginal, conocido como sangrado de implantación, que ocurre cuando el embrión se adhiere al revestimiento del útero. Sin embargo, cualquier sangrado durante un posible embarazo debe consultarse con un profesional de salud para determinar su causa.

¿Siempre es de la misma manera?