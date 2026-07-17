Identifican 19 genes asociados con mayor riesgo de depresión y ansiedad

Barcelona, España.- Un estudio de la española Universidad de Barcelona (UB) ha identificado 19 genes que podrían contribuir a que algunas personas sean más susceptibles a la depresión, la ansiedad y rasgos como la irritabilidad o el neuroticismo.

Según informó este viernes la universidad en un comunicado, estos genes estarían regulados por el gen RBFOX1, que actuaría como "director de orquesta" de una red genética, coordinando cuándo y cómo se activan o se procesan distintos genes implicados en el funcionamiento del cerebro.

Este hallazgo es especialmente relevante en trastornos psiquiátricos complejos, puesto que condiciones como la depresión, la ansiedad o el neuroticismo no suelen depender de un único gen, sino de pequeños efectos acumulados de cientos o miles de genes.

"Si un regulador central como RBFOX1 está alterado, podría tener un efecto en cadena sobre varios procesos a la vez, como el desarrollo neuronal, la comunicación entre neuronas y la regulación de la neurotransmisión, lo que explicaría por qué estos trastornos aparecen a menudo juntos", explican los investigadores de la UB y coordinadores del estudio, Bru Cormand y Noèlia Fernández.

Según los expertos, estos resultados aportan una nueva visión de los mecanismos biológicos compartidos entre la depresión y diversos trastornos asociados y "podrían contribuir al desarrollo de biomarcadores y tratamientos más personalizados en el futuro".

En el trabajo, publicado en la revista Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, también han participado investigadores de la Universidad Goethe de Fráncfort (Alemania).