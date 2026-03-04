Evo 2, un nuevo modelo de IA para modelar y diseñar el código genético de la vida

Tegucigalpa, Honduras.-Evo 2 es el modelo de inteligencia artificial (IA) más grande y de código abierto en biología. Un sistema que abarca la diversidad genética del árbol de la vida y que puede ser útil para predecir mutaciones que causan enfermedades o para diseñar secuencias de ADN. El nuevo sistema de IA generativa, que puede leer y escribir código genético, ha sido entrenado con el ADN de más de 100.000 especies de todo tipo. Desarrollado por científicos del Instituto Arc y la empresa NVIDIA, junto a colaboradores de la Universidad de Stanford, la de California en Berkeley y la de California en San Francisco, se trata de una versión mejorada de Evo, que fue presentada en 2024. El nuevo modelo se hizo público hace un año en un repositorio, es decir, sin la necesaria revisión por pares para llegar a una revista científica, y ahora se publica en Nature.

La información genética esencial para la vida se escribe con un vocabulario de solo cuatro nucleótidos, que pueden describirse como los bloques de construcción que forman el ADN o el ARN. Evo 2 es capaz de leer y escribir en ese 'lenguaje'. El desarrollo de Evo 2 y su antecesor "representa un momento clave en el campo emergente de la biología generativa, ya que los modelos han permitido a las máquinas leer, escribir y pensar en el lenguaje de los nucleótidos", indicó Patrick Hsu, autor del estudio y cofundador del Instituto Arc. Evo 2 tiene "una comprensión generalista del árbol de la vida que resulta útil para multitud de tareas, desde predecir mutaciones causantes de enfermedades hasta diseñar código potencial para la vida artificial. Estamos deseando ver qué construye la comunidad investigadora a partir de estos modelos fundamentales", destacó Hsu en un comunicado. Evo puede, según el equipo, identificar con precisión mutaciones causantes de enfermedades en genes humanos y es capaz de diseñar nuevos genomas tan largos como los que tienen las bacterias simples. Ante los posibles riesgos éticos y de seguridad, los científicos excluyeron de su base de datos los patógenos que infectan a los seres humanos y otros organismos complejos, y se aseguraron de que el modelo no diera respuestas productivas a esas consultas, resaltó el Instituto Arc.