¿Tu hijo dice que es "therian"? Claves para entenderlo sin caer en la falsa alarma

Tegucigalpa, Honduras.- Si eres padre de familia y alguno de tus hijos te dice que es "therian" hay algunas claves que podrían ayudarte a comprenderlos, pero sin alarmas, diferenciando la exploración adolescente de un trastorno psiquiátrico. Ver a los jóvenes utilizando máscaras, colas o en quadrobics (movilización en cuatro extremidades) puede ser un poco difícil de asimilar por los adultos.

Sin embargo, un análisis de la máster Patricia Mackay Alvarado, psicóloga y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), detalla algunos aspectos esenciales para navegar en este fenómeno con rigor y empatía, dejando entrever que la clave es la información y la calma. Para empezar, es necesario mencionar que el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5-TR) no reconoce la "teriantropía" o "ser therian" como diagnóstico clínico.

¿Qué NO hacer?

En ese sentido, lo ideal es: "No tener como objetivo único la eliminación de la identidad animal, sino la mejora de su funcionalidad global y el manejo de cualquier psicopatología subyacente. El enfoque debe ser en sus valores y en equilibrio con su entorno", dice parte del análisis elaborado por Mackay, el cual lleva por nombre: "Los therian: un análisis desde la psicología clínica y los procesos de identidad". Otros expertos han agregado claves como: evitar la confrontación con los adolescentes que se identifican como therians. Sumado a no patologizar (etiquetar comportamientos como enfermedades), pues, queda claro que este fenómeno es una subcultura. También recomiendan no ignorar el trasfondo, argumentando que esta conducta funciona para muchos jóvenes como un escape a situaciones relacionadas con el maltrato, acoso escolar u otros traumas. No descartar la neurodivergencia (variaciones naturales en el funcionamiento cerebral humano): este fenómeno suele situarse entre la búsqueda de una identidad y la neurodivergencia.

Cuándo preocuparse: señales que requieren consulta clínica

Aunque la sensación o "identidad" animal suele ser un periodo de exploración, hay algunas señales de alerta que sí requieren atención profesional, por ejemplo, si el adolescente no reconoce que su cuerpo sigue siendo humano a pesar de sus sensaciones. De ser así, la máster detalla que en ese caso, el diagnóstico podría encuadrarse como trastorno delirante, esquizofrenia y hasta trastorno psicótico.

Diferencia entre exploración adolescente y psicosis