Humillación cotidiana: Un freno al desarrollo de los niños

Tegucigalpa, Honduras.- Frases como “otra vez vos con lo mismo” o “mirá cómo tu hermana sí puede y vos no” suelen decirse al paso, casi sin pensar y sin intención de herir, pero dichas frente a otros, en tono irónico o reiterado, se convierten en heridas que calan en la identidad del niño , que no siempre suenan como insultos, pero que sí humillan.

Y aunque sean muchos los factores —como el cansancio— los que acompañan estas intenciones, lo cierto es que educar no implica hacer sentir menos a nadie, y aún menos a un niño; es enseñarle sin herirlo, corregirlo sin exponerlo y ponerle límites sí, pero sin avergonzarlo.

“Educar con respeto no es ser blando, es entender que se puede guiar sin lastimar”, reflexionó Gavarrete.

- Enseñe desde la comprensión: cuando le explica con claridad por qué algo no está bien, se fortalece la capacidad de razonamiento ético y la autonomía emocional del niño.

- Evite sarcasmos y grito: hablar con autoridad no es igual que hablar con prepotencia; lo primero construye, lo segundo hiere.

- Fíjese en la conducta, no en la identidad: decir “eso que hiciste no está bien” no es lo mismo que decir “sos un malcriado”. La primera frase señala el acto; la otra juzga la esencia. Recuerde que ellos están en formación.