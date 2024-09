La otra cara de la obediencia: Efectos de educar a niños que acatan órdenes sin objetar

Tegucigalpa, Honduras.- Hasta ahora muchos siguen considerando que la obediencia es una virtud indiscutible, aplaudiéndoles a esos niños que siguen reglas, que no se rebelan ni cuestionan, elogiando su comportamiento dócil. Sin embargo, como en todo, hay límites a evaluar.

Por lo que si no se les permite enfrentarse a pequeñas decisiones desde temprana edad, como elegir su ropa o resolver un conflicto con su amigo, ¿cómo espera que tomen decisiones más complejas en el resto de su vida?

En ese sentido, instruir bajo este modelo forja a pequeños sumisos que en su adultez dudarán de sí mismos y de sus capacidades. Sin mencionar que “estos niños son más vulnerables a la manipulación y el acoso, porque no han aprendido a cuestionar y a defenderse”, advirtió la entrevistada.

Educar de esta manera no es más que enseñar a acatar órdenes y criterios sin espacio para la negociación, puesto que este enfoque autoritario “prioriza el control y la disciplina sobre la calidez y la comunicación”, indicó la máster en psicología Anjannette Gavarrete.

Ofrezca opciones: No imponga su absoluta voluntad, ofrezca a su hijo variantes del proceso o resultado.

La clave no es eliminar la disciplina, sino balancearla con la autonomía. Establezca límites claros dejando un espacio abierto para el diálogo, la negociación y la empatía.

Explique el porqué de las reglas impuestas: En lugar de simplemente imponer las normas, explique el razonamiento detrás de ellas para ayudar a su hijo a entender los posibles efectos de obedecer y de no hacerlo.

La experta dice que “la crianza basada en la obediencia afecta la autoestima de los niños porque aprenden que sus opiniones y sentimientos no son válidos y que son menos importantes que las órdenes de mamá y papá. Esto lleva a que no desarrollen una buena inteligencia emocional, y que se les dificulte distinguir cuándo deben aplicar el criterio propio en sus decisiones u opiniones, generando inseguridad emocional y sentido de valía equivocado al sentir que dependen de la aprobación externa y no de su propio juicio”.