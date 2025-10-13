Autoimagen y autoestima: resignifique la feminidad frente al cáncer de mama

Tegucigalpa, Honduras.- El cáncer de mama no solo deja huellas en el cuerpo, sino también en la forma en que muchas mujeres se ven a sí mismas. Detrás de las cicatrices y los tratamientos, hay un proceso silencioso de reconstrucción emocional: reconciliarse con una nueva imagen, redefinir la feminidad y volver a sentirse bella.

La psicóloga y terapeuta Diana Nicole Lozano explica que el diagnóstico puede desencadenar una crisis de identidad. “Las mujeres suelen experimentar una alteración en la percepción de sí mismas, especialmente ante el temor a los cambios físicos. La autoimagen se transforma al enfrentar la caída del cabello, las cicatrices o la pérdida del seno, aspectos asociados socialmente a la vanidad, la maternidad y la sexualidad”. Estos cambios no son solo físicos: afectan la autoestima, la autopercepción y la confianza. Muchas mujeres sienten que su cuerpo está “incompleto” y eso puede generar vergüenza, tristeza o rechazo. Lozano señala que “es en ese punto cuando la inteligencia emocional se ve comprometida y aparece un sentir negativo constante”.

Sentirse mujer

Superar el cáncer de mama implica mucho más que completar un tratamiento: es aprender a mirar el cuerpo desde el amor, no desde la pérdida. "La terapia debe enfocarse en reconstruir el significado del cuerpo", indica Lozano, quien propone herramientas como la terapia de imagen corporal (trabajo frente al espejo y afirmaciones positivas) y la terapia narrativa, que ayuda a resignificar la historia personal, pasando de ser una víctima a reconocerse como sobreviviente.

También recomienda prácticas que fortalezcan la autoestima, como llevar un diario de gratitud, practicar yoga y trabajar con pensamientos realistas y amables: “Mi cuerpo sigue siendo valioso. Estoy viva y eso es fortaleza”.

Apoyo emocional

En este proceso, la belleza deja de ser una cuestión estética para transformarse en un símbolo de resiliencia.La especialista enfatiza que “la feminidad no desaparece con el cáncer; se transforma. Es una feminidad más profunda, consciente y valiente”. Por supuesto, el apoyo emocional es clave. Las mujeres que cuentan con redes de acompañamiento sólidas —pareja, familia o grupos de apoyo— tienen más herramientas para reconstruir su autoestima y reconciliarse con su imagen corporal. “La pareja puede ser un espejo amoroso que valida los nuevos significados del cuerpo desde el respeto y la comprensión”, agrega Lozano. Redefinir la belleza después del cáncer de mama no es un acto superficial: es una forma de sanar. Implica aceptar que el cuerpo cambió, pero también que sigue siendo fuente de vida, fuerza y amor propio.

Recuperación prolongada