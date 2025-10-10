  1. Inicio
  2. · Utilidad
  3. · Salud y Belleza

El miedo al diagnóstico, una barrera en la prevención del cáncer de mama

El miedo a recibir un diagnóstico de cáncer de mama genera ansiedad, retrasa revisiones y afecta la vida cotidiana, pero hay formas de enfrentarlo

  • 10 de octubre de 2025 a las 16:29
El miedo al diagnóstico, una barrera en la prevención del cáncer de mama

Jiménez explicó que “el impacto emocional de una sospecha oncológica puede compararse con un duelo anticipado”, pues la mente tiende a proyectar escenarios de pérdida incluso antes de contar con un resultado médico definitivo.

 Foto: Shutterstock

Tegucigalpa, Honduras.- Cada año, miles de pacientes detectan señales alarmantes en sus mamas, como un bulto nuevo, un cambio de color o una deformación que no estaba semanas atrás.

Entonces aparece el miedo, un miedo que inmoviliza y se disfraza de prudencia, llevándolas a aplazar mamografías o consultas que podrían cambiar el rumbo de su vida o incluso influir en su supervivencia.

Esta ansiedad persistente, alimentada por pensamientos repetitivos y la dificultad para actuar sobre la propia salud, impacta la rutina diaria, las relaciones familiares y laborales, y la calidad de vida de las pacientes.

La psicooncóloga Ana Marcela Jiménez identifica tres temores predominantes que llevan a estas conductas en la detección del cáncer de mama: el primero es la confirmación de la enfermedad, que bloquea la acción ante la posibilidad de un resultado positivo.

El segundo es el miedo a lo irreversible, especialmente cuando los tratamientos quirúrgicos pueden alterar la imagen corporal o generar efectos secundarios emocionalmente complejos.

¿Tratamiento o calidad de vida? Una duda que va más allá del cáncer

El tercero corresponde a las implicaciones prácticas y sociales, que incluyen la preocupación por la recuperación, el impacto familiar y laboral, así como la percepción que otros puedan tener sobre la situación.

Según la experta, “estos temores producen conductas evitativas, minimización de síntomas y búsqueda de información poco fiable”, lo que refuerza la ansiedad frente a la prevención.

Las creencias sobre la enfermedad, la experiencia familiar, el apoyo emocional y los recursos económicos influyen en la forma en que cada paciente afronta los primeros síntomas y decisiones sobre su salud.

Las creencias sobre la enfermedad, la experiencia familiar, el apoyo emocional y los recursos económicos influyen en la forma en que cada paciente afronta los primeros síntomas y decisiones sobre su salud.

 (Foto: Shutterstock)

Las diferencias entre quienes cumplen con revisiones periódicas y quienes las evitan son notorias. Las primeras experimentan mayor autonomía sobre su salud, aun cuando puedan sentir ansiedad ocasional.

Por el contrario, quienes evitan los controles viven con ansiedad sostenida y pensamientos rumiantes que giran en torno al miedo y la esperanza simultáneamente, afectando el sueño, las relaciones interpersonales y el desempeño laboral.

Estrategias para frenar la ansiedad

Frente a estos desafíos, existen estrategias que pueden reducir la ansiedad y favorecer la acción preventiva. La especialista recomienda dividir el proceso en pasos pequeños —como agendar la cita, definir el transporte o elegir quién acompañará a la paciente— porque cada acción concreta “ayuda a recuperar la sensación de control”.

También sugiere ejercicios breves de respiración, en especial la técnica diafragmática “4-4-6”, antes y después de la cita médica, para disminuir la tensión.

Cáncer: Cómo la gratitud, el optimismo y la resiliencia pueden influir

Otra herramienta clave que ofrece la entrevistada es la reestructuración cognitiva, que permite identificar pensamientos catastróficos y sustituirlos por alternativas más realistas con ayuda de un terapeuta, o bien, de la red de apoyo. Pactar acciones con familiares o acompañantes brinda contención emocional y evita el aislamiento.

Apoyo profesional: La especialista enfatizó que el abordaje psicológico temprano es esencial, pues el temor suele instalarse desde el momento en que surge la duda. “Ahí es donde el acompañamiento profesional puede contener la ansiedad y prevenir la inacción”, explicó.

Apoyo profesional: La especialista enfatizó que el abordaje psicológico temprano es esencial, pues el temor suele instalarse desde el momento en que surge la duda. “Ahí es donde el acompañamiento profesional puede contener la ansiedad y prevenir la inacción”, explicó.

 (Foto: Cortesía)

Recuerde que la prevención activa sigue siendo esencial. Autoexaminarse, realizar mamografías y acudir a controles periódicos aumenta las probabilidades de detección temprana. Hoy, en pleno Mes Rosa y Día Mundial de la Salud Mental, resulta oportuno reflexionar sobre la estrecha relación entre emociones y decisiones de salud.

Reconocer la ansiedad, lejos de ser una debilidad, es el primer paso para cuidarse y enfrentar con valentía cualquier diagnóstico.

Puede contactar a la psicooncóloga Ana Jiménez a través de Instagram @ceppt o a través de WhatsApp al número (+504) 3293-6546

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Cinthya Bardales
Cinthya Bardales
Cinthya Bardales

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Creadora de contenido impreso y digital, orientada a lifestyle, acontecer social y cultural.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias