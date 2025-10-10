El miedo al diagnóstico, una barrera en la prevención del cáncer de mama

Tegucigalpa, Honduras.- Cada año, miles de pacientes detectan señales alarmantes en sus mamas, como un bulto nuevo, un cambio de color o una deformación que no estaba semanas atrás.

Entonces aparece el miedo, un miedo que inmoviliza y se disfraza de prudencia, llevándolas a aplazar mamografías o consultas que podrían cambiar el rumbo de su vida o incluso influir en su supervivencia.

Esta ansiedad persistente, alimentada por pensamientos repetitivos y la dificultad para actuar sobre la propia salud, impacta la rutina diaria, las relaciones familiares y laborales, y la calidad de vida de las pacientes.

La psicooncóloga Ana Marcela Jiménez identifica tres temores predominantes que llevan a estas conductas en la detección del cáncer de mama: el primero es la confirmación de la enfermedad, que bloquea la acción ante la posibilidad de un resultado positivo.

El segundo es el miedo a lo irreversible, especialmente cuando los tratamientos quirúrgicos pueden alterar la imagen corporal o generar efectos secundarios emocionalmente complejos.