Entorno laboral: ¿Quién mira lo que usted publica?

Tegucigalpa, Honduras.- Su próximo despido podría estar esperando ahora mismo en su teléfono. No es una figura retórica. Ochenta y ocho de cada cien gerentes de contratación estadounidenses, según una encuesta de Harris Poll, afirman que considerarían despedir a un empleado por el contenido de sus publicaciones personales, y un sondeo de Forbes Advisor de 2025 halló que el 43 % de los trabajadores cree que su empleador vigila su actividad en línea.

Estas cifras son aún mayores si usted es colaborador de alguna institución pública, política, educativa o religiosa. La fotografía del domingo, el chiste de medianoche, el meme sin contexto (o con mucho contexto), el "me gusta" distraído, ese video "inocente" de TikTok... todo aguarda como carga sin detonar hasta que llega el lunes.

Vivimos, sin haberlo decidido, en una casa de cristal. La oficina ya no termina al salir de su jornada laboral y la plaza pública cabe en la palma de la mano. Un estudio de 312 noticias sobre despidos motivados por publicaciones en redes demuestra que el fenómeno no es leyenda urbana sino, tristemente, rutina. Y el riesgo no proviene solo de los superiores.

Una investigación difundida en el Academy of Management Journal encontró que los empleados se sienten incómodos al conectarse con sus jefes, pues temen mostrarles "el otro lado" de sí mismos.

¿Y qué busca, en el fondo, quien publica hasta el desayuno? ¿Despido, críticas? No... con frecuencia, el aplauso de los demás. Científicos de UCLA comprobaron que los mismos circuitos cerebrales que se encienden con el chocolate o con ganar dinero se activan cuando usuarios de redes sociales ven muchos "me gusta" en sus fotos y videos. La psicóloga clínica Bonnie Zucker advierte que ese alivio es efímero, porque proviene de los demás y no de uno mismo, de modo que empuja a publicar de nuevo cuando el ánimo decae. Es un círculo vicioso adictivo y al final, nocivo.

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Pese a ser tan codiciado por la gran mayoría, el aplauso digital es una moneda caprichosa. Ninguna publicación es unánime. Lo que a un colega de la oficina le arranca una carcajada, a otro le hiere la fe, la política o el orgullo, y basta un solo desagrado o mala interpretación para que el veredicto cambie.

Si quien se ofende es su jefe, el malentendido se convierte en expediente. Nuestras abuelas lo resumían en una frase... "la ropa sucia se lava en casa". Hoy convendría añadir que hasta la ropa limpia debe tenderse en el patio propio y no en la plaza por donde pasea su superior.

Esta prudencia, sin embargo, no incumbe únicamente al empleado. El jefe que espera figurar en todas las redes de todos sus subordinados incurre, aun sin proponérselo, en un abuso de autoridad. Una invitación enviada por su jefe es una orden con antifaz de cortesía.

El experto en relaciones públicas Richard Edwards lo describe como un "desequilibrio de poder inherente" que lleva a los colaboradores a moldear toda su presencia digital según lo que su superior pudiera pensar. Tan grave es la cuestión que varios estados de Estados Unidos ya vedan la llamada amistad forzada, esa exigencia de agregar al jefe para burlar los ajustes de privacidad. El líder de oficio ni siquiera toca esa puerta.