Tegucigalpa, Honduras.- ¿Quieres estudiar en el extranjero? En Honduras puedes optar a diversas becas para estudiar maestrías, doctorados u otros estudios en alguna nación del continente americano u otro continente. Entre esas oportunidades están las que ofrece la República Popular China, nación que abrió sus relaciones con Honduras en el 2023 bajo el mandato de Xiomara Castro. La Embajada de China en Honduras informó que ya está abierto el proceso de postulación de becas para el año académico 2027/2028.

Este proceso permitirá a hondureños cursar estudios superiores o realizar investigaciones en universidades chinas; serán un total de 30 becas las disponibles para el siguiente año. Los procesos serán en línea y las postulaciones estarán abiertas hasta el 16 de febrero de 2027 a las 4:00 p.m., hora de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Cómo aplicar?

Deberás ingresar a la página de la Embajada de Honduras en China (hn.china-embassy.gov.cn) y revisar/descargar los siguientes documentos que, junto a su link, aparecen en la página de inicio:

-Guía de solicitud para la beca del gobierno chino -Solicitud de beca del gobierno chino; elegibilidad y lista de documentos de solicitud a presentar (versión en chino e inglés) -Formulario de examen médico para extranjeros (versión en chino e inglés) -Instrucciones para el sistema de información de becas del gobierno chino (versión en chino e inglés)

¿Quiénes son elegibles? Todos los estudiantes de grado, máster, doctorado, estudiantes visitantes en general y estudiantes visitantes de nivel avanzado. La financiación de China a los becarios cubre matrícula, alojamiento, gastos de manutención y un seguro médico integral.