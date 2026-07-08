Walmart fomenta el manejo responsable de desechos en Escuelas Amigables

Vanessa Valladares, subgerente de Asuntos Corporativos de la compañía, explicó que la decisión de renovar este lazo surge del esfuerzo constante por generar un impacto positivo que salvaguarde la biodiversidad, proteja los ecosistemas y mejore el bienestar colectivo.

Tegucigalpa, Honduras.- Walmart reafirma un año más su compromiso con la sostenibilidad al decir presente como patrocinador del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente de EL HERALDO.

Como compañía regenerativa nos centramos en fortalecer la resiliencia de nuestras operaciones y cadenas de suministro para impulsar la innovación y seguir generando confianza entre nuestros grupos de interés.

¿Cómo se alinea este proyecto con su estrategia global de convertirse en una empresa regenerativa?

Parece fácil pero no lo es, sabemos que esta cultura ambiental debe nacer en el seno del hogar y en las escuelas y es por ello por lo que no hemos dudado en decir presente a esta noble iniciativa de las Escuelas Amigables con el Ambiente.

Lo hicimos porque somos una compañía que nos esforzamos por tener un impacto positivo que salvaguarde la biodiversidad, proteja los ecosistemas y mejore el bienestar colectivo.

¿Qué motivó a Walmart a renovar un año más su compromiso como patrocinador de Escuelas Amigables con el Ambiente?

Para lograrlo, la compañía se enfoca en fortalecer la resiliencia de sus operaciones y cadenas de suministro a través de tres ejes prioritarios: resiliencia climática, economía circular y la regeneración de los recursos naturales.

La ejecutiva detalló que este proyecto se alinea a la perfección con la estrategia global de Walmart para consolidarse como una empresa regenerativa.

¿Cómo lo hacemos? Pues trabajando en tres temas prioritarios:

1. Resiliencia Climática, Energía y Emisiones

2. Economía Circular

3. Regeneración de los Recursos Naturales

Estos tres temas también son parte de los objetivos de las Escuelas Amigables con el Ambiente, de manera que nuestras prioridades como compañía están en sintonía con esta iniciativa que involucra a niños, maestros, padres de familia y comunidades en general.

¿Cuál es el principal valor que Walmart encuentra en apoyar de forma directa la educación pública del país?

Sin duda son muchos los valores, pero en esta ocasión me centraré en hablar sobre el valor de la responsabilidad.

Si fuéramos responsables en el manejo de nuestros desechos y el uso de los recursos naturales, nuestro planeta estaría más sano. Lo hemos contaminado y lo hemos destruido a niveles realmente alarmantes y ante esa realidad no podemos permanecer indiferentes.

En 2025, Walmart logró reciclar más de 5,400 toneladas métricas de plástico y cartón de la operación, equivalente a salvar más de 80,000 árboles.

Mediante la campaña “Sin Bolsas Por Favor”, desde 2021 a la fecha se ha logrado evitar la circulación de más de 228 millones de bolsas plásticas en Honduras, logrando que los clientes reconozcan la importancia de usar bolsas reutilizables.

El proyecto impacta a cientos de familias. ¿Cómo promueve Walmart el consumo responsable desde el hogar?

Lo hacemos de diversas maneras, entre ellas, invitando a todos nuestros clientes a recolectar, reciclar y reutilizar. Animamos a los clientes que visitan nuestras tiendas a que hagan uso de sus bolsas reutilizables.

Además, si hablamos de consumo responsable debemos ser los primeros en dar el ejemplo. Solo el año pasado, como parte de nuestras iniciativas para promover Cero Residuos, Walmart Honduras rescató más de 800,000 kilogramos de alimentos que fueron donados a organizaciones como Visión Mundial y el Banco de Alimentos.

La meta de Walmart es lograr que el 90% de todos los residuos orgánicos e inorgánicos sean desviados de los rellenos sanitarios o de incineración y, en su lugar, sigan aprovechándose como parte de la circularidad y siguiendo la metodología de la Alianza Internacional Residuos Cero invitamos a todas las familias a seguir estas buenas prácticas.

¿Qué mensaje le envían a las autoridades, docentes y estudiantes que lideran los comités ambientales?

Mi mensaje es: hay que actuar, hay que hacer de nuestras palabras acciones. No basta con las buenas intenciones.

Como embajadores ambientales, nuestros niños y niñas pueden ser la generación del cambio. La generación que, con pequeñas acciones desde la escuela, desde el hogar y el vecindario, puede hacer la diferencia.

Todas las comunidades de Honduras, la región y el mundo dependemos de ecosistemas saludables para abastecernos del recurso más básico para la subsistencia: el agua dulce. Sin embargo, estos ecosistemas están cada vez más amenazados por la conversión de tierras, el cambio climático y la contaminación.

En lo que a nosotros concierne, sabemos que los grupos de interés, incluidos los gobiernos, los clientes, las comunidades y los accionistas, esperan que operemos de manera que contribuyamos a obtener resultados positivos para la naturaleza, ayudando a revertir la degradación medioambiental y a salvaguardar los recursos esenciales para el futuro. ¡Y confiamos en que lo estamos logrando!