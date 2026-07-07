Restauración de la iglesia Los Dolores avanza con apoyo de los feligreses

Tegucigalpa, Honduras.- La restauración de la histórica iglesia Santa María de los Dolores continúa con trabajos orientados a conservar su estructura, mejorar la seguridad interna y recuperar detalles arquitectónicos que forman parte del patrimonio religioso de la capital. Sin embargo, hace falta mucho por restaurar, principalmente la azotea, cúpula y fachadas.

Durante la primera etapa se ejecutan labores de limpieza de cables en desuso y la renovación completa del sistema de iluminación en varios espacios del templo, entre ellos las capillas de la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen de Fátima, San José y el presbiterio.

El padre Bryan Arriola, misionero redentorista y vicario parroquial de la iglesia Los Dolores, explicó que uno de los avances más importantes ha sido la instalación de iluminación LED con luz cálida, un sistema diseñado para resaltar los detalles de los retablos y sus tonos dorados.

“Se ha puesto completamente luz LED de manera que puedan intensificarse los colores y los detalles de los retablos”, explicó el religioso al referirse a los cambios realizados dentro del templo.

Además de mejorar la iluminación, durante el proceso se retiró el alambrado que estaba conectado directamente a los retablos y otras estructuras antiguas, debido al riesgo que representaba ante una posible chispa o accidente eléctrico.

La eliminación de estas conexiones busca reducir riesgos y garantizar mayor seguridad para los feligreses, visitantes y las piezas que forman parte del patrimonio religioso de la iglesia.

Estos trabajos han sido posibles gracias al respaldo económico de personas que han aportado a la campaña de restauración y que han mostrado satisfacción al conocer los avances que se han logrado.

La parroquia mantiene abierta la invitación para que más ciudadanos puedan sumarse al proyecto mediante donaciones, con el objetivo de continuar con las diferentes etapas de recuperación del templo ubicado en el centro histórico de Tegucigalpa.

Como parte de las acciones complementarias, jóvenes estudiantes de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) participan en un levantamiento arquitectónico de todo el complejo de Los Dolores.

El estudio contempla diferentes áreas como la Casa Cural, el templo parroquial, la sacristía, zonas privadas y el dispensario médico que forma parte del conjunto religioso.