Con jornada de fe y música buscan rescatar la iglesia Los Dolores de la capital

La jornada, que busca reunir a a más de 300 fieles, se realizará este domingo 14 de junio en la iglesia Los Dolores, de 4:00 a 5:30 de la tarde en el histórico Barrio El Centro de Tegucigalpa.

Como parte de una iniciativa de mejora a la emblemática iglesia, la parroquia Nuestra Señora de los Dolores desarrollará el recital “ Salve Regina ”, actividad que entrelazará el arte, la fe, y la solidaridad para recaudar fondos destinados a los trabajos de embellecimiento y reparación del templo.

Las filtraciones de agua y los cortocircuitos han comenzado a provocar daños en las paredes, el techo y la cúpula del histórico inmueble, que durante décadas se convertido en la casa de la oración y fe de los capitalinos.

Tegucigalpa, Honduras.- La Iglesia de los Dolores, considerada una herencia patrimonial del Distrito Central, se encuentra en riesgo debido al constante deterioro de su infraestructura.

La actividad contará con la participación de la cantante internacional Marija Clara, quien se unirá a la iniciativa impulsada por la parroquia.

La ofrenda sugerida para asistir al evento artístico es de 100 lempiras, y los boletos pueden adquirirse en la oficina parroquial de la iglesia Los Dolores, que además contará con parqueo disponible y seguridad de la Policía Municipal.

El recital, que se realiza como un acto de amor, tiene como propósito generar recursos económicos para financiar las obras de restauración que requiere el templo; como la mejora de fachadas, techos y sistema eléctrico.

De forma paralela, la parroquia habilitó la cuenta de BAC número 759908591, a nombre de Iglesia Católica Restauración Los Dolores para las personas que con un corazón agradecido deseen apoyar a la restauración del templo, que por generaciones, continúa siendo un lugar de cultura y fe.

Con esta actividad, la comunidad católica busca reunir el apoyo necesario para avanzar en la recuperación de uno de los templos más representativos de la capital y contribuir a la conservación de un espacio de valor histórico y religioso, que es la herencia de la historia capitalina para las futuras generaciones.

La campaña también busca ser un ejemplo de unidad, donde creyentes y no creyentes se para salvar uno de los tesoros más emblemáticos y queridos de Tegucigalpa.

La Iglesia Los Dolores representa una herencia invaluable que merece ser cuidada y su restauración no es un simple acto de mantenimiento, sino una forma de honrar la historia, la cultura e identidad como capitalinos y hondureños.